El regreso de Fermín Aldeguer se retrasa y Gresini elige a un sustituto con mucha magia

El murciano se perdió la cita de Alemania y, según ha confirmado su equipo, tampoco podrá estar presente en Silverstone pese a haber recibido ya el alta médica

Tras un brillante estreno el curso pasado en la categoría reina, Fermín Aldeguer ha conocido ya la otra cara de la moneda en 2026. El murciano está viviendo un año fatídico en cuanto a lesiones y la última, sufrida en la práctica oficial del Gran Premio de los Países Bajos el pasado mes de junio, le ha trastocado todos los planes. Y a su equipo también.

Ya le hizo perderse el certamen en Alemania, donde Gresini optó por su sustituirle al no estar obligado según el reglamento. Pero, ahora, en Silverstone, sí tendrá que hacerlo porque tampoco va a llegar a tiempo.

Y es que Aldeguer sigue recuperándose de la fractura de la vértebra dorsal D7 y, aunque estaba previsto que reapareciera en tierras británicas, al final no lo hará.

Esta cita, que se disputará este próximo fin de semana, del 7 al 9 de agosto en el circuito de Silverstone, es la duodécima prueba puntuable del Campeonato del Mundo. Y aunque el piloto español ya ha recibido el alta médica, tanto él como su equipo han optado por la precaución.

Si no hay contratiempos de última hora, retomará los entrenamientos a partir del 15 de agosto y volverá a la competición en Aragón, donde la carrera dominical se disputará el 30 de agosto.

Gresini ahora sí le sustituye

Si en Sachsenring su moto no estuvo presente en la parrilla, en la de Silverstone sí estará y será pilotada por el piloto de Superbike Iker Lecuona, quien ya estuvo en el equipo italiano sustituyendo al por entonces lesionado Álex Márquez en la carrera de Hungría.

Y por si fuera poco, logró un meritorio séptimo puesto que le permitió sumar en Balaton Park sus primeros nueve puntos en la categoría reina tras una ausencia de tres años en ella.

Cabe recordar que lo que dice el reglamento respecto a las sustituciones. Si Gresini hubiera anunciado la baja de Aldeguer en Assen, sí tendría que haber encontrado alguien de reemplazo para Sachsenring, ya que en el reglamento de MotoGP reza que los equipos deben "seleccionar un piloto de reemplazo para los próximos Grandes Premios si un piloto titular no está en condiciones de competir. Los equipos disponen de un plazo de 10 días para elegir a su piloto antes del próximo GP del calendario".

Sin embargo, los 10 días de plazo son desde que se anuncia la baja del piloto titular en cuestión, motivo por el cual Gresini retrasó el anuncio hasta comienzos de la semana en la que se disputaba el certamen alemán. Por eso, ahora sí está obligado ya a sustituirle.

Iker Lecuona, abonado al número 7

ker Lecuona llevaba tres años sin participar en una carrera dominical de MotoGP. Y su regreso fue triunfal. Al menos para él, porque protagonizó una remontada de libro. El valenciano fue encontrando sensaciones durante el fin de semana en Balaton Park. Y el domingo ofreció su mejor versión.

En la 'Qualy' firmó un 16º, mientras que en la Sprint no consiguió sumar al ser 18º. Sin embargo, en la carrera dominical disputada en la complicada pista húngara se aprovechó de los accidentes múltiples para acabar en un meritorio 7º puesto. Curiosamente, el número de la suerte con el que Lecuona que corre en el Mundial de Superbike. Y por si fuera poco, el certamen se disputó el 7 de junio.

El Mundial de MotoGP 2027 ya tiene su inicio confirmado

Tailandia, en su circuito 'Chang' de Buriram, volverá a inaugurar el calendario del campeonato del mundo de MotoGP en 2027, según confirmó este viernes la organización, en la que será la septuagésima novena edición del mundial de motociclismo.

Así, Tailandia acogerá la primera prueba de la temporada por tercer año consecutivo, en una campaña que dará comienzo a un nuevo capítulo de la competición, pues será el primer gran premio disputado con el nuevo reglamento técnico de MotoGP aprobado para el período 2027-2031.

Buriram se ha consolidado como uno de los destinos más destacados del calendario de MotoGP, en el que el italiano Marco Bezzecchi logró la victoria para Aprilia ante un récord de 228.228 aficionados esta temporada.

El español Carmelo Ezpeleta, CEO de MotoGP Group, señaló en la nota difundida por la organización que "ser sede de la primera carrera de la temporada de MotoGP por tercer año consecutivo es una muestra de la excelente colaboración" forjada en Tailandia y "de la increíble pasión de los aficionados".

"Buriram es el lugar perfecto para el lanzamiento de la nueva era técnica de MotoGP, la primera carrera bajo la normativa de 2027 marcará el inicio de un nuevo capítulo para nuestro deporte, y estamos encantados de comenzar este camino en Tailandia", destacó Ezpeleta.