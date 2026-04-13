Fermín Aldeguer, mejor con muletas que sin ellas

El murciano sigue sin estar recuperado de la lesión que se produjo a principios de año, pero sus números ya han mejorado los del curso pasado, cuando se estrenó en la categoría reina

Hace unos días salió la noticia de que Cristiano Ronaldo había fichado a Fermín Aldeguer, o al revés. Que el murciano había decidido ponerse en manos del portugués para que vigilara su estado físico de ahora en adelante. El caso es que el piloto ya está tratándose la lesión que sufrió en enero con Advanced Recovery for Athletes (AVACR7), el centro de entrenamiento y recuperación creado por el futbolista luso.

Y parece que, de momento, la mentalidad ganadora ya se la han contagiado. Porque hasta con muletas ha mejorado este curso los registros del año pasado.

En los primeros días de enero, Aldeguer se fracturó el fémur de la pierna izquierda entrenando en el circuito de Jorge Martínez 'Aspar'. Tuvo que pasar por el quirófano, se perdió todos los test de pretemporada y también la primera parada del calendario, en Tailandia.

Reapareció en el Gran Premio de Brasil, donde su participación se antojaba casi milagrosa al verlo caminar con muletas. "¡Me siento mejor sobre la moto que andando!", comentó al llegar a tierras brasileñas.

Con un séptimo puesto en la parrilla de salida acabó el certamen en octavo lugar, un estreno más que aceptable: "Estaba un poco estresado en la parrilla. Creo que podemos estar satisfechos. Hicimos una clasificación muy buena, fue un gran resultado salir desde la séptima posición. Pero luego cometí un error al inicio de la carrera, deslicé con la parte trasera de la moto y perdí todas mis opciones. Teníamos más potencial para esta carrera del que muestra el resultado, pero no tuve el ritmo ni la adrenalina en las primeras vueltas para recuperar posiciones".

Posteriormente, llegó a Austin también cojeando y necesitado de las muletas, hasta tal punto que tuvo que aumentar su medicación para poder competir en tierras norteamericanas. Logró el décimo puesto en la parrilla, el mismo resultado que también cosechó en la carrera sprint. Pero el domingo empeoró algo sus registros, donde quedó undécimo: "Ha sido un fin de semana complicado y duro físicamente. En la carrera sprint ya notaba la falta de ritmo en una MotoGP, pero sumé puntos, gestioné la carrera y terminé todas las pruebas sin caerme".

Comparando sus números con los de la temporada pasada, Fermín Aldeguer ya tiene diez puntos más. Y eso que va con muletas. En 2025 tenía solo 3 puntos después de los tres primeros certámenes y ahora tiene 13, habiendo disputado sólo dos: "Hay que estar satisfechos. El año pasado no teníamos tantos puntos tras tres carreras", destacó él mismo en Austin.

Si el año pasado fue considerado como el mejor 'rookie' de la temporada y logró incluso una victoria, algo que ni siquiera Pedro Acosta ha obtenido todavía, esta temporada eran muchos los que esperaban verle arriba desde el comienzo del Mundial. Pero la lesión de enero lo ha impedido, por ahora. Pero queda mucha temporada por delante y el murciano no está dispuesto a rendirse ni con las muletas.