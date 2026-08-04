Pol Espargaró por Maverick Viñales, cambio de última hora para Silverstone

Los problemas físicos no terminan de abandonar al piloto catalán, que desde la caída sufrida en la carrera de 2025 en Sachsenring (Alemania) no ha llegado a estar bien en momento alguno

Malas noticias para uno de los nuestros en MotoGP. Si bien parecía plenamente recuperado desde hace meses, el español Maverick Viñales, piloto de la escudería KTM Tech 3, se ha convertido en baja de última hora para el Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP, en el cual será sustituido por su compatriota Pol Espargaró.

La realidad es que Viñales no está bien desde Sachsenring 2025. Aquella caída ha provocado diversos contratiempos que han afectado su regreso a la competición, incluyendo una cirugía a principios de este año. Cuando parecía que veía la luz al final del túnel, una nueva consulta durante el parón estival y una reciente visita al Centro de Alto Rendimiento (APC) de Red Bull en Austria han hecho que deba parar para centrarse en su recuperación.

Los problemas físicos de Maverick Viñales

No será la primera vez que Pol Espargaró se ponga a los mandos de una moto en sustitución de Viñales. Estando lejos de ser un debutante, puesto que ha disputado 70 carreras en la categoría reina del motociclismo, tenemos que el campeón del mundo de Moto2 de 2013 también sustituyó a su compatriota Viñales durante su ausencia por lesión en 2025.

En la nota de prensa del equipo, Maverick Viñales señala que, durante las vacaciones, tanto él como su equipo siguieron "buscando la razón" por la que no recuperaba la fuerza en la rotación externa de su brazo izquierdo "mientras que la rotación interna había mejorado significativamente en los últimos meses".

Además, destaca que las pruebas médicas demostraron que, si bien el "músculo supraespinoso se ha curado por completo", tiene un pequeño desgarro en el infraespinoso que no se detectó hasta la semana pasada. Reconoció Viñales que no son las mejores noticias, pues "la segunda parte de la temporada empieza ahora" y desconoce el tiempo de su recuperación. No obstante, afirmó que se dedicará "por completo a ese objetivo".

"Sentimientos encontrados" en Pol Espargaró

Como no puede ser de otra manera, Pol Espargaró ve esta oportunidad con buenos ojos, pero a su vez entiende que entrar por la lesión de un compañero (y amigo) no es plato de buen gusto.

"Tengo sentimientos encontrados. Nunca es agradable subirse a la moto en esta situación, cuando un piloto está lesionado. Es una verdadera lástima. Por otro lado, las carreras corren por mis venas y he competido toda mi vida, lo echo mucho de menos. Sin duda es una gran oportunidad".

"Tengo muchas ganas de competir y dar lo mejor de mí para que Tech3 consiga buenos resultados", agrega Pol Espargaró, que reconoce que necesitará algo de tiempo para adaptarse a la moto de 1.000 c.c.