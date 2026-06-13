Así queda la parrilla de salida del Gran Premio de Barcelona-Catalunya de F1: 'pole' para Russell, susto para Leclerc y desastre de Alonso

El asturiano acaba último, incluso detrás de su compañero Lance Stroll después de 41 calificaciones quedando por delante de él. Sainz peleó pero se quedó en la Q2 también. Ambos estarán muy lejos de los puntos en la carrera dominical

El AMR26 se ha confirmado como el peor coche de la parrilla en Barcelona.IMAGO

El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo, con el vigésimo segundo tiempo, y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), con el decimonoveno, quedaron eliminados este sábado en la primera ronda de la calificación (Q1) para el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se ha disputado en el circuito de Montmeló.

En esta primera ronda fue el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari), marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir, con el neumático blando, los 4.657 metros del circuito catalán, en un minuto, 15 segundos y 625. milésimas, 92 menos que su compatriota George Russell (Mercedes) y con 339 de ventaja sobre el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) .

Posteriormente, el español Carlos Sainz (Williams), con el decimosexto tiempo, y el argentino Franco Colapinto (Alpine), con el decimotercero, quedaron eliminados este sábado en la segunda ronda de la calificación (Q2). Aquí fue ya el inglés George Russell (Mercedes) quien marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir, con el neumático blando, los 4.657 metros del circuito catalán en un minuto, 15 segundos y 228 milésimas, 53 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y con 67 de ventaja sobre su compañero, el italiano Andrea Kimi Antonelli, líder destacado del Mundial.

Y la definitiva Q3 tuvo 3 protagonistas claro. El primero fue Charles Leclerc, quien protagonizó una bandera roja por un fuerte accidente contra el muro que sufrió. El segundo fue Russell, al conseguir la pole tras batir el récord en el trazado. Y, por último, Lewis Hamilton, quien acarició dicha 'pole'. No saldrá primero por culpa de 64 milésimas.

Lance Stroll acaba con la racha de Alonso

Fernando Alonso llevaba 41 clasificaciones consecutivas superando a Lance Stroll en clasificación para la carrera principal del fin de semana. El canadiense ha roto en Barcelona una racha que llevaba ya años sin romper.

En Montmeló, Aston Martin ha confirmado que son el peor coche, detrás de Cadillac. Williams, el siguiente que más sufre, con Albon fuera y Sainz en el corte. Ocon fuera, con Bearman P11.

Las reacciones de los protagonistas

- Antonelli: "Hoy me ha faltado algo. No está siendo un buen fin de semana, solamente he sido fuerte en tandas largas. Salir tercero puede ser una ventaja por los rebufos".

- Russell: "Está siendo un buen fin de semana hasta ahora, me estoy sintiendo como yo quiero. Hoja en blanco aquí, buen comienzo, y pole. La carrera de mañana será interesante. Hamilton ha sido una sorpresa, en Mercedes pensábamos que lucharíamos entre nosotros, y está siendo rápido en todas las sesiones".

- Hamilton: "Es genial están con los fans este fin de semana. Está siendo difícil desde que me perdí los Libres 1, normalmente no es un problema, pero me quedaba un segundo en los Libres 2. En la FP3 estaba a 4 o 5 décimas. Antes de la clasificación, volví a mi motorhome, y al volver a subirme al coche, en la Q1, ya estaba primero. Sabía que tenía un buen equilibrio. Estamos en una buena posición para luchar mañana".

Así queda la parrilla de salida del Gran Premio de Barcelona-Catalunya de F1

Hamilton seguirá siendo el principal rival de Mercedes en el Gran Premio de Barcelona. El británico casi consigue la 'pole position'. Norris y Piastri no saldrán desde la primera línea, al igual que Verstappen, quien ha terminado quinto. Fernando Alonso y Carlos Sainz necesitarán sendos milagros para alcanzar la zona de los puntos en Montmeló.