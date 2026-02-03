El Barça admite su problema y plantea un punto de inflexión

Xavi Pascual pide un Palau lleno ante el Fenerbahçe de Jasikevicius después de sufrir tres derrotas consecutivas

Un partido para cambiar la dinámica. El Barça recibe este martes al Fenerbahçe turco, nuevo líder de la Euroliga, después de haber encajado tres derrotas consecutivas que han frenado su progresión en la ACB y le han impedido estar en el Top-3 de la máxima competición europea. Ante los turcos llegan, además, con ganas de revancha tras haber caído en Estambul por un solo punto, en lo que fue la segunda derrota de Xavi Pascual en su regreso al Barça.

La importancia de la victoria es clara y no sólo para cortar la racha, sino también para evitar poner en peligro un puesto de 'play off' que el Barça tiene bien atado desde el arranque de temporada. Por ello, Pascual ha pedido a la afición barcelonista que esté con los suyos más que nunca.

"Necesitamos al Palau, estar todos juntos. Todos tenemos que remar en la misma dirección. Llegará el momento importante de la temporada y tenemos que estar preparados", señala el preparador blaugrana que asume que, pese a las derrotas, no hay que mirar atrás y hay que "seguir". "Se nos han escapado algunos partidos en el tramo final, pero el equipo sigue luchando, dándolo todo", admitía el de Gavá.

“Sin duda es el momento desde que estoy aquí que estamos teniendo problema con los resultados, a pesar de que todo va muy deprisa y jugamos muchos partidos, pero necesitamos el Palau lleno y que rememos en la misma dirección en los momentos malos y buenos”, añadía.

El Fenerbahçe, en su mejor momento

Enfrente tendrá a un Fenerbahçe que ha olvidado las dudas del inicio de temporada y que se convertía hace unos días en el nuevo líder de la Euroliga. Además, llega con otro técnico muy querido, un Sarunas Jasukevicius que fue el último en ganar un título para el club barcelonista.

"El Fenerbahce es un equipo extremadamente físico que puede jugar a cambiar -en defensa- en todas las posiciones. A veces juegan con una línea más pequeña, pero todos son grandes, muy físicos, muy atléticos y están muy bien entrenados. Por eso es el vigente campeón y el primer clasificado en estos momentos", afirma un Xavi Pascual que recuerda los refuerzos que han llegado, especialmente un Nando de Colo que era el mejor jugador del Asvel Villeurbanne y ya les complicó la vida en el Palau.

De Colo, un fichaje clave para Xavi Pascual

“Ellos, al igual que el año pasado, han fichado a jugadores del calibre de De Colo y con la llegada de Wilbekin -recuperado de una larga lesión-, el equipo coge una nueva dimensión", añadió el preparador barcelonista, quien también recuerda que en Estambul estuvieron a un paso de ganarles y sólo perdieron por una falta polémica en el último instante. “En su pista estuvimos muy bien, muy cerca de ganarles, pero al final se nos escapó. Esta vez será un nuevo partido”, avisa.

El Barça está llegando a este tramo de la temporada justo de fuerzas, en parte, por tener que forzar a determinados jugadores por las bajas. Ante el UCAM Murcia no jugó Darío Brizuela, con el que esperan contar ante el Fenerbahçe. "Llegamos un poco justos y Darío Brizuela no pudo jugar más por unas molestias. Nos faltó un poco de todo", reconocía Pascual tras caer ante los murcianos.