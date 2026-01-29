El Valencia Basket le brinda el triunfo al Roig Arena y el Barça sufre una 'dulce' derrota en El Pireo

El Valencia Basket ha dejado de lado las dudas con una serie victoria ante el Maccabi en un Roig Arena con público, mientras el Barça ha caído, pero salvando el 'basket average' con el Olympiakos sobre la bocina

Día de contrastes para el baloncesto español en la Euroliga, en el que era el turno de Valencia Basket y Barça, que tenían compromisos muy distintos. Por un lado los taronjas recibían al Maccabi de Tel Aviv en un duelo marcado por la decisión del conjunto español de permitir público en las gradas, lo que les ha terminado premiando con una buena victoria. Y por el otro, los culés visitaban una de las canchas más duras de la competición, la del Olympiakos en El Pireo, donde ha sufrido una derrota dura, pero aderezada porque han logrado salvar el basket average en el último segundo gracias a una canasta de Jan Vesely.

Valencia Basket 93 - Maccabi de Tel Aviv 84

Una notable actuación de Kam Taylor, bien secundado por Neal Sako y Jean Montero, y el empuje de la grada del Roig Arena permitieron al Valencia Basket superar en el tramo final las inseguridades que le creó en su juego el Maccabi Tel Aviv y cerrar con victoria el que fue el primer partido de la temporada en España con público ante un equipo israelí.

Pese a que un informe de la Policía Nacional recomendaba jugar a puerta cerrada, el Valencia Basket decidió que sus abonados sí que pudieran asistir al encuentro y aunque fue la entrada más floja de la campaña (7.944 frente a los más de doce mil de media de sus últimos dos encuentros) la grada tiró de su equipo, tal vez alentada por el penoso trato que denunció el club que recibió hace un mes en Israel o por no haber podido asistir al duelo ante el Hapoel Tel Aviv en octubre. O por las dos cosas.

Además, el triunfo permite al Valencia Basket compensar la derrota sufrida en la anterior jornada en la pista del Bayern Múnich y regresar al 'top 6' de la clasificación.

Olympiakos 87 - Barça 75

Una canasta de Jan Vesely sobre la bocina salvó el 'basket-average' del Barça en El Pireo, donde cayó ante el Olympiacos por 87-75, en un último cuarto nefasto en el que llegó a perder de 14 puntos, pese a que empezó ganando por 61-66. El ala-pívot Sasha Vezenkov, con 20 puntos y 11 rebotes, y el pívot Tyrique Jones, con 16 puntos, 8 rebotes y 3 tapones, fueron los dos jugadores más destacados del conjunto heleno.

Aunque el héroe pudo haber sido Tyler Dorsey, pues anotó un triple a falta de uno segundo para el final que colocaba el 87-73 y parecía que daba el 'basket-average' al Olympiacos, que en la primera vuelta perdió en el Palau Blaugrana por 13 puntos. Sin embargo, la posterior canasta sobre la bocina de Vesely salvaba los muebles para el conjunto azulgrana, lo que puede ser clave en una Euroliga tan igualada, con ambos equipos peleando en los primeros puestos.