Kevin Punter pone las cosas en su sitio en la Euroliga

El escolta del Barça rompió el partido ante Asvel con un espectacular tercer cuarto que le acabó disparando hasta los 31 puntos

Kevin Punter, manejando el balón en el partido de Euroliga ante Asvel.CORDON PRESS

¿Costó algo más de lo esperado? Sí, pero la victoria se marchó a Barcelona. En un partido que se podía entender como trampa por la mala racha del rival –Asvel acumulaba cuatro derrotas consecutivas–, los 31 puntos del escolta Kevin Punter y los 22 ala-pívot Tornike Shengelia hicieron que el Barça reaccionase a tiempo en la pista del colista de la Euroliga, el Asvel Villeurbanne francés, para derrotarle gracias a su mejoría en el rebote y la defensa en la segunda mitad.

Metido de lleno en la pelea por los seis primeros puestos de la clasificación, no podía fallar el equipo de Xavi Pascual contra un rival teóricamente inferior, pero que en la primera mitad explotó las lagunas del conjunto catalán (49-47) y presentó batalla hasta mediados del tercer cuarto.

Impulsado por el base Glynn Watson, autor de 23 puntos (17 en la primera mitad), y con la destacada aportación del colombiano Braian Angola, que debutó en la Euroliga por la puerta grande a los 31 años con 16 puntos, 5 asistencias y 27 créditos de valoración, el Asvel claudicó cuando el Barça, letal en el triple (12-19), subió el listón físico y protegió la pintura.

Ese es el resumen de un partido realmente vistoso en el que los de la Ciudad Condal metieron una marcha más en la segunda mitad partiendo dese la defensa. Así, y con Punter on fire, dominaron el tercer periodo y dieron el golpe definitivo en los 10 últimos minutos.

El golde definitivo del Barça

Pese a la estoica resistencia local, el equipo catalán acabó sentenciando el duelo gracias a una mejoría defensiva que bloqueó al Asvel. Además, los de Pascual supieron compartir el balón en ataque hasta encontrar canastas fáciles de Punter, Shengelia y Vesely, que asestó el golpe definitivo (79-90 a los 37 minutos), y, pese a las pérdidas finales, amarraron un triunfo (91-98) que los mantiene en los puestos de playoffs.

Ficha técnica:

91. Asvel Villeurbanne (26+23+21+21): Watson (23), Jackson (2), Lighty (-), Eboua (11), Seljaas (7) -equipo inicial-, Angola (16), Heurtel (7), Ndiaye (4), Vautier (9), Ajinca (9), Massa (3) y Traoré (-).

98. Barça (22+25+27+24): Punter (31), Satoransky (11), Cale (2), Shengelia (22), Hernangómez (3) -equipo inicial-, Vesely (6), Brizuela (-), Norris (8), Laprovittola (10), Parra (5), Marcos (-) y Fall (-).

Árbitros: Arturas Sukys (LIT), Saulius Racys (LIT) y Manuel Attard (ITA). Sin eliminados. Señalaron falta técnica al entrenador local Pierric Poupet (min.31).

Incidencias: partido de la jornada 24 de la Euroliga disputado en el Astroballe de Villeurbanne (Francia).