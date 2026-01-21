Xavi Pascual rompe con todo y da los galones a Darío Brizuela

"Tiene mucha calidad. Puede hacerlo casi todo bien", señala el entrenador del Barça, que eligió al donostiarra para jugarse el balón decisivo ante el Dubai Basketball y acertó

Con Kevin Punter, Toko Shengelia, Tomas Satoransky en pista... la jugada decisiva fue para Darío Brizuela. El jugador donostiarra ha adquirido galones con la llegada de Xavi Pascual al banquillo blaugrana y ya no es, como en la temporada anterior, balón para Punter y que él se juegue el último tiro, sino que el Barça prepara la jugada para sorprender a sus rival.

La previsibilidad de que Punter se lo jugara a una carta le hizo perder varios partidos al equipo blaugrana. Ante el Dubai Basketball, le abrieron espacio a Brizuela y éste penetró para dejar una bombita que le dio el triunfo a su equipo a 2.3 segundos del final del encuentro.

El donostiarra se había ganado esa oportunidad y protagonismo. No en vano fue el máximo artillero del Barça con 25 puntos y el principal culpable, junto a Punter (20 puntos) de que su equipo siga entre los seis primeros clasificados de la Euroliga. "Brizuela tiene mucha calidad. Puede hacerlo casi todo bien", advierte Xavi Pascual, que ve en él potencial para ser el líder el Barça.

"No quiero que sea el revulsivo, quiero que sea constante. Hablo mucho con él, es un chaval extraordinario y hoy ha respondido bien. Está siendo constante, jugando bien. Es un jugador muy importante para mi forma de entender el juego y tiene todo lo que necesito en esta posición", sentencia el técnico barcelonista, que, con ello, otorga galones al jugador español más desequilibrante que hay, ahora mismo, en la ACB.

Punter y Brizuela, claves en el Barça

De hecho, Pascual señaló que el planteamiento de partido ante los emiratíes había estado enfocado a darle protagonismo a Brizuela y Punter, que a la postre fueron los máximos anotadores de su equipo. "Queríamos cambiar algo. En los últimos partidos no habíamos empezado bien en ataque. Sacrificábamos altura y rebote para tener a tres creadores, y nos ha salido bien", refrendaba el preparador barcelonista.

El Barça sufrió más de lo esperado y dejó escapar varias ventajas que le podrían haber permitido cerrar antes la victoria. En este sentido, Pascual defendió que sus jugadores han "seguido el plan de partido a la perfección", pero que el rival también juega y que también lo tiene estudiado y aprovecha su "carencias". "Tenemos carencias que son obvias, pero intentamos protegerlas de la mejor manera posible", señala el técnico de Gavá, quien reconoce "haber bajado bastante físicamente en el último cuarto por la acumulación de desgaste".

En este sentido, Pascual defendió al jugador en el que más confía, un Satoransky que es su extensión en la pista y que está atravesando un pequeño bache de juego. "Tuvo una semana mala pero estamos con él, no es una máquina. Le costó entrar en partido por lo que arrastraba pero luego ha fluido, cada día será mejor jugador y cada día va hacia arriba", estima Xavi Pascual.