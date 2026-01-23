El Valencia Basket recibe de su propia medicina en la Euroliga

La escuadra taronja no encontró nunca su sitio en el partido y terminó siendo superada por el gran ritmo de los alemanes, que tuvieron en Vladimir Lucic a su jugador más determinante

Dicen que los (y las) ex no traen nada bueno. Pues bien, el Valencia Basket puede dar fe de ello tras su visita al Bayern de Múnich correspondiente a la 24ª jornada de la Euroliga. Alí, en territorio bávaro, vio cómo salió victorioso su ex técnico Svetislav Pesic por 93-89, en un partido en el que fueron clave otros antiguos 'taronja' como Vladimir Lucic, que acabó con 26 de valoración, y Nenad Dimitrijevic, 12 puntos y 7 asistencias.

Casi como si hubiese hecho suyo el clásico plan táctico de los valencianos, el conjunto alemán le dio su propia medicina: defensa agresiva, contragolpes, triples y una inteligente lectura en ataque. Y sí, sorprendentemente la escuadra española fue incapaz de reaccionar y ponerse al mismo nivel.

Con menos energía que su rival desde el inicio, el Valencia fue siempre a remolque. En defensa, dejó jugar demasiado cómodo a su rival y se vio sorprendido por la velocidad con la que corrió el contraataque. En cuanto al ataque, al no poder jugar rápido, se quedó limitado al estático, en el que solo Kam Taylor anotó con fluidez y en el que le lastró su mal porcentaje de tres, un 27 por ciento que terminó pagando muy caro.

En cuanto al Bayern, parece claro que el estímulo de la aún reciente llegada de Pesic, el escarmiento que le dio el Partizan este mismo martes y la necesidad de ganar para tener alguna opción de entrar en el play-in, le alimentaron para saltar al parqué con el cuchillo entre los dientes.

Una oportunidad final que se esfuma para el Valencia Basket

Tras muchos minutos de igualdad, los de Múnich marcaron distancias para entrar en el último cuarto con nueve puntos de renta (79-70). Ya con el agua al cuello, Valencia apretó para llegar a ponerse cuatro abajo, pero justo ahí volvieron los fallos desde el perímetro para cavar su propia tumba.

Los alemanes por su parte apretaron más, especialmente sobre los manejadores visitantes. Ellos les sirvió para mantener el control del partido y sumar su novena victoria, la cuarta en siete choques con Pesic, e impedir que el Valencia volviera a coger carrerilla y dejarlo con sus quince triunfos.

Ficha técnica:

93.- Bayern Múnich (22+31+26+14): Hollatz (-), Obst (12), Lucic (19), Mike (14), Da Silva (8) -cinco titular- Dimitrijevic (12), Jessup (16), Giffey (3), Voigtmann (3), Gabriel (4) y Kratzer (2).

89.- Valencia Basket (24+20+26+19): De Larrea (2), Badio (10), Taylor (20), Pradilla (5), Sako (2) -cinco titular-Montero (13), Moore (-), López-Arostegui (7), Thompson (9), Reuvers (12), Key (6), Costello (3).

Árbitros: Pukl (SLO), Dragojevic (MNE) y Balak (ISR). Eliminaron al local Gabriel (m.36) y al visitante Key (m.39).

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 24 de la fase regular de a Euroliga disputado en el SAP Arena de Múnich (Alemania) ante unos doce mil espectadores. El colegiado montenegrino Igor Dragojevic se retiró del partido lesionado en el primer cuarto.