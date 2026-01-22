Pedro Martínez pone firme al vestuario del Valencia Basket: "Si queremos ser un equipo especial tenemos que ser capaces de recuperarnos en muy pocas horas"

El técnico del conjunto taronja no quiere escuchar excusa alguna de cara al choque de Euroliga ante el Bayern de Múnich, y menos aún hablar de cansancio

La realidad es la que es, pero ni por esas Pedro Martínez piensa ponerla como excusa. El entrenador del Valencia Basket ha reconocido en rueda de prensa las dificultades con las que llega el equipo valenciano al partido de este jueves ante el Bayern de Múnich de la jornada 24 de la Euroliga, que se disputa en Alemania, solo dos días después de haberse enfrentado al París Basketball en el Roig Arena. Sin embargo, entiende que esa alta exigencia es parte de lo que están construyendo en el club.

"Lo afrontamos entrenando muy poco o directamente sin entrenar porque con los viajes a veces se hace complicado entrenar. Si queremos ser un equipo especial tenemos que ser capaces de recuperarnos en muy pocas horas, que no todos los equipos lo consiguen", comenta Martínez en declaraciones facilitadas por el club.

El calendario, lejos de ser un escudo para las derrotas

Lejos de frenar su discurso, el entrenador insiste en la necesidad de sobreponerse a los contratiempos. "Si queremos ser un equipo especial, que es muy difícil conseguirlo, te tienes que adaptar a este tipo de situaciones. Descansar, recuperarte muy rápido mentalmente de cara al siguiente partido y competir", recalca el técnico catalán, quien rechazó utilizar lo apretado del calendario como una excusa.

Y continúa... "Cuando pierdes, no buscar excusas, no quejarte de los viajes o los partidos. Estamos intentando que sea así en nuestro día a día personal. Si ves muchos resultados de los equipos, cuando ganan el siguiente les cuesta mucho porque cuesta prepararse", asevera.

Habla Jaime Pradilla, jugador del Valencia Basket

Además de Martínez también ha tomado la palabra Jaime Pradilla, quien de cara a verse con los alemanes destaca que son mucho mejor equipo que antaño, sobre todo jugando ante su público.

"Aunque perdiera este martes, últimamente están fuertes en casa. Hace poco le ganaron al Panathinaikos allí. Desde el cambio de entrenador tienen una mejor defensa. Sabemos que allí es un campo difícil y que nos va a costar mucho si queremos sacar la victoria", sentencia.