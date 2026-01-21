Bayern Múnich - Valencia Basket: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

Tras ganar al París Basketball, el Valencia Basket quiere alargar su racha en Múnich, ante un Bayern tocado por su derrota ante el Partizan

El Valencia Basket superó su mini bache con un triunfo ante el París Basketball que le permite seguir en el grupo perseguidor del líder y asentarse en zona de 'play off' de la Euroliga. Los hombres de Pedro Martínez apelaron a la defensa y no dieron opción a un rival que, sin Hifi, tiene pocos argumentos más para hacer daño.

Aunque el resultado no fue humillante (98-84), la diferencia entre los dos equipos sí y ahora, el conjunto taronja tiene la opción de alargar su racha en Múnich, ante otro equipo de la zona baja de la clasificación. Los pupilos de Pesic, no obstante, se crecen en Múnich. Allí ya han caído esta temporada el Real Madrid y el Baskonia, víctimas de los finales del conjunto bávaro. Y, en el caso de los vitorianos, de un Obst que cuando entra en trance es muy complicado de frenar. El alero germano no estuvo este martes en el duelo ante el Partizan y su equipo lo pagó con una derrota.

El Valencia Basket tiene argumentos para superar este escollo, pero el cansancio del que se habla es real y eso le hace ser más vulnerable que hace algunas semanas. Ante eso y el pequeño bajón de sus estrellas, tienen que apelar a la defensa. "Hemos hecho una muy buena defensa", señalaba Pedro Martínez tras el duelo ante el París. "Hemos estado muy bien las líneas de pase y Papi (Badio) ha hecho un grandísimo trabajo sobre Hifi. Creo que lo ha sacado un poco del partido a un jugador excelente", añadió.

Con Badio, Sako... defendiendo a su nivel y los puntos de Kam Taylor, Montero, Moore o Thompson, el Valencia Basket es un rival muy difícil de batir.

A qué hora es el Bayern Múnich - Valencia Basket de la jornada 24 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Bayern Múnich y el Valencia Basket, perteneciente a la jornada 24 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este jueves 22 de enero a partir de las 20:30 horas en el SAP Garden de Múnich.

Dónde ver en TV y online el Bayern Múnich - Valencia Basket de la jornada 24 de Euroliga

Este partido entre el Bayern Múnich y el Valencia Basket se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español se retransmitirá a través de M+ Deportes (dial 63).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.