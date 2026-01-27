El Real Madrid se lleva una buena lección en la Euroliga

Los chicos de Sergio Scariolo fueron víctima de sus propios errores ante un Paris Basketball que es el peor equipo local de la competición continental

Sergio Scariolo acabó echando humo en el banquillo del Real Madrid. El entrenador italiano entendió en el primer cuarto –como todos– que de la manera que estaban jugando sus chicos sería imposible batir al Paris Basketball. Sin embargo, los blancos siguieron cometiendo los mismos errores –pérdidas y falta de fortaleza bajo el aro propio– durante los 40 minutos de partido para llevarse una cruda lección: jugando así no le ganas a nadie en la Euroliga, ni siquiera teniendo un enorme talento y ante el peor equipo local de la competición.

Aunque suene raro, el 98-92 final fue lo de menos. El encuentro, lejos de ser una montaña rusa o dividirse en momentos para uno y otro equipo, fue una constante en la que los parisimos vivían a su anchas y los españoles a remolque. Fruto de ello, y al buen hacer de Nadir Hifi (acabaría con 20 puntos) y M'Baye, los galos cerrarían la primera parte ocho arriba (50-42).

Lo cierto es que el Madrid no atacaba mal, e incluso contó con dos grandes actuaciones en Trey Lyles (21 puntos) y Andrés Feliz (18). Sin embargo, todo ello careció de peso al permitir hasta 19 rebotes ofensivos y cometer hasta 17 pérdidas, guarismos que llevaron a los blancos a hacer 16 tiros de campo menos que su rival.

Pese a tanto despiste, los de Scariolo pudieron ganar. Repletos de talento y con un Mario Hezonja que apretó los dientes en el tercer cuarto, fueron sobreviviendo hasta llega a ponerse por delante a un minuto y medio del final con canasta de Andrés Feliz. Justo ahí parecía que sí, que llegarían los nervios a los franceses y que la victoria volaría a España, pero Hifi tenía otros planes.

Nadir Hifi brilla al grito de 'MVP'

Jugador peculiar donde los haya, la gran estrella del Paris Basketball se sacó un truco de la chistera para dejar en nada la reacción blanca, exactamente un 2+1 sobre Edy Tavares que sentó como un inmenso jarro de agua fría a los blancos. Después, tapón sobre Hezonja y el dese de un milagro que no llegó para que el Madrid perdiese su primer partido tras una racha de seis triunfos consecutivos en la Euroliga.

- Ficha técnica:

98 - París Basketball (24+26+25+23): Robinson (12), Ouattara (3), Rhoden (15), Cavaliere (11) y Dokossi (-) -cinco titular-, Hifi (21), Herrera (5), Morgan (2), Stevens (7), Faye (6), Shahrvin (-) y M'Baye (16).

92 - Real Madrid (18+24+24+26): Campazzo (7), Abalde (7), Hezonja (16), Okeke (6) y Tavares (6) -cinco inicial-, Feliz (18), Llull (2), Krämer (-), Deck (5), Lyles (21), Garuba (4) y Len (-).

Árbitros: Olegs Latisevs (LAT), Milos Koljensic (MNE), Anne Panther (GER). Señalaron falta antideportiva a Jeremy Morgan, del París Basketball (min.16), y técnica a Facundo Campazzo, del Real Madrid (min.37). Eliminaron por faltas a Andrés Feliz, del Real Madrid.

Incidencias: partido correspondiente a la vigésima quinta jornada de la fase regular de la Euroliga disputado en el Adidas Arena.