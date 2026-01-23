El Real Madrid confirma la lesión de Theo Maledon

La entidad blanca ha realizado las pertinentes pruebas a su jugador para certificar que sufre una dolencia en el aductor de la pierna derecha

Hacía ya bastantes semanas que señalábamos a la hora de hablar del Real Madrid que Sergio Scariolo tenía a toda su plantilla disponible. Pues bien, eso ha cambiado tras el partido de Euroliga ante el Mónaco, el cual se llevaron los blancos por 90-78 para consolidarse en la segunda plaza del máximo torneo continental, el cual por cierto podrían abandonar de cara a 2026 para apostar por la NBA Europa.

Volviendo al presente del equipo de la capital de España, tenemos que las alarmas alrededor de Theo Maledon se dispararon al ver que no estaba disponible tras el tiempo de descanso del encuentro contra los del Principado, situación tras la que el entrenador italiano dijo lo siguiente: "Creemos que Theo tiene un pequeño problema muscular. Ahora nos dirán algo más".

El objetivo más probable, la Copa del Rey

Pues dicho y hecho. A través de un escueto comunicado oficial el líder de la Liga ACB señala qué ocurre exactamente con el guard. "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Théo Maledon por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo aductor largo de la pierna derecha. Pendiente de evolución", sentencia.

Si bien no se dan márgenes de tiempo para volver a ver sobre el parqué a Maledon, se dan dos cosas por hecho. Una, que su ausencia será de varios partidos. Dos, que el objetivo en estos momentos es no correr con la recuperación; eso sí, con la vista puesta en poder estar disponible dentro de un mes para disputar la Copa del Rey.

La gran aportación de Theo Maledon al Real Madrid

Siendo un fichaje de campanillas para la entidad blanca, el ex NBA tardó en coger el ritmo en el escenario europeo, pero cuando lo ha hecho ha sido clave en los buenos resultados del equipo español. Moviéndose en unos 20 minutos por partido tanto en la competición doméstica como en la europea, es en la Euroliga donde mejor lo está haciendo con un promedio de 11,2 puntos, 2 rebotes y 3,2 asistencias.

Sin duda se trata de una baja de calado para el Madrid y un Scariolo que ahora deberá mover toda su rotación para repartir esa veintena de minutos que quedan en el aire. En todo caso, lo que parece descartado es fichar, ya que no se trata de una lesión de gravedad que obligue a una sustitución.