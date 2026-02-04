El Real Madrid confirma la noche negra y Scariolo apunta al culpable: "No sabíamos que íbamos a enfrentarnos a una actuación tan mala de los árbitros"

El técnico italiano refleja que sólo ha ganado un partido de ocho con el trío arbitral que le pitó en Atenas; Valencia Basket y Baskonia también caen en una jornada sin victorias españolas

Un canastón final de Jerian Grant condenó al Real Madrid en Atenas, donde perdió por 82-81 un partido el que llegó pro delante a los últimos minutos, pero en el que el Panathinaikos tiró de una de sus estrellas para llevarse el encuentro.

Los blancos fueron por delante la mayor parte del choque e, incluso, llegaron a mandar de 14 puntos en el segundo cuarto, pero al desenlace final se llegó de forma ajustada y decidió una acción personal.

Scariolo planteó un partido con un Madrid pendiente de ocupar bien la zona en defensa ante un equipo tendente a no abusar del tiro exterior, más aún con la baja del escolta Kendrick Nunn, su máximo anotador. En una primera parte en la que salió el plan, los blancos se derrumbaron tras un mal tercer cuarto, y ven como los griegos les igualan en la tabla de clasificación, a la vez que se quedan con el 'average'.

Scariolo no acabó contento con la derrota y culpó a los árbitros de haber decantado la balanza. "Por desgracia, sabíamos que teníamos que jugar contra un equipo muy bueno, un entrenador muy bueno y un ambiente muy caldeado. No sabíamos que íbamos a enfrentarnos a una actuación realmente mala de tres árbitros muy buenos, a los que respeto mucho, pero tuvieron una mala noche", señaló el italiano.

En este sentido, el técnico del Real Madrid destacó que con el trío arbitral compuesto por los serbios Ilija Belosevic, Milivoje Jovcic y el polaco Jakub Zamojski, el balance de los blancos es de "1-7", un "dato interesante" para un Real Madrid que ronda un porcentaje de victorias "muy por encima del 60%".

Pleno de derrotas de los equipos españoles

La derrota del Madrid no hace sino confirmar una jornada aciaga para los españoles en la Euroliga, ya que no ganó ninguno de los cuatro. El Barça perdió en casa ante el Fenerbahçe y Baskonia y Valencia Basket cedieron en sus visitas al Olimpia Milán y al Anadolu Efes, respectivamente.

La dureza del Armani Milán tras el descanso noqueó al Baskonia, que se vio superado en todos los ámbitos y volvió a hincar la rodilla lejos del Buesa Arena, donde sólo ha ganado en una ocasión en los últimos quince meses. Los de Galbiati, que se mantuvieron igualados con el Olimpia en los primeros cuartos, cayeron por 109-89 en una mala segunda mitad que se cerró con un parcial de 52-33.

Pablo Laso respira a costa del Valencia Basket

El Valencia Basket, por su parte, pagó caro (107-90) su mala salida en la pista de un Anadolu Efes que venía de encadenar nueve derrotas en esta Euroliga, pero que al verse arriba en el marcador defendió su renta con determinación por medio de Jordan Loyd, Ercan Osmani y Kai Jones ante un equipo valenciano que no pudo escapar de su frustración.

El conjunto taronja firmó su partido más flojo del curso en la Euroliga. Blando bajo los aros y algo lento en defensa, sus dudas las aprovechó el conjunto de Pablo Laso para escaparse en el primer cuarto (33-14) y sentenciar en el tercero.

Efe