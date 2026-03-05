El Barça de Xavi Pascual despierta tarde y apaleado

Tres cuartos de un deplorable rendimiento condenan a una entidad blaugrana que debe reflexionar –y mucho– tanto para lo que resta de campaña como para el futuro

Se esperaba mucho del Barça en su visita al Olimpia Milano. Obviamente el objetivo era ganar, pero más allá de eso se trataba de ver una reacción en la escuadra dirigida por Xavi Pascual. Pues bien, ocurrió todo lo contrario pese al marcador final de 87-84 que nos sitúa en una 'falsa' derrota ajustada.

Lejos de esa energía de los dos primeros meses del técnico de Gavá en el banquillo, los de la Ciudad Condal han pasado a ser un equipo sin alma, uno que deambula por la pista, que hace cosas que se parecen al baloncesto, pero que carecen de intención. Por ello, no sorprende que el partido comenzase mal, que a mita de camino saltase la alarma y que de cara al cuarto final estuviese todo visto para sentencia.

Con solo dos triples anotados en el primer tiempo, un Kevin Punter que en vez de buscar la canasta intentaba ser quien no es desde el pase, un Willy Hernangómez que nunca termina de imponerse y un funcionamiento colectivo por momentos lamentable, la realidad es que el Barça llegó a parecer un equipo a la deriva. Y no son palabras, es que al finalizar el tercer cuarto perdían por hasta 27 puntos...

Estaba siendo un bochorno, uno en el que los de Xavi Pascual fueron apaleados por Leandro Bolmaro y compañía, pero al menos la recta final del encuentro sirvió para que levantasen algo la cabeza; tanto es así que a dos segundos del final Toko Shengelia tuvo un triple desde su casa para mandar el partido a la prórroga. No entró, pero al menos recordó al vestuario que pueden y deben hacerlo mejor.

El playoffs, a tiro

Dentro de lo mal que está un Barcelona que acumula tres derrotas consecutivas y que reaccionó más por dejadez italiana que por voluntad propia, al menos es seguro que se van a quedar a una sola victoria de los puestos que dan acceso a playoffs de manera directa; eso sí, no pueden despistarse lo más mínimo, ya que dos por atrás llega el abismo de no conseguir ni plaza de play-in. Por cierto, han perdido el basket average con el Olimpia Milano.

- Ficha técnica

87 - Emporio Armani Milán (24+22+32+9): Ellis (8), Bolmaro (13), Shields (13), Leday (16), Nebo (12) -cinco inicial-, Booker (10), Brooks (11), Ricci (-) y Guduric (4).

84 - Barça (17+17+17+33): Satoransky (11), Punter (7), Clyburn (10), Shengelia (15), Hernangómez (6) -cinco inicial-, Cale (4), Norris (-), Vesely (15), Brizuela (7), Fall (-), Laprovittola (-) y Parra (9).

Árbitros: Robert Lottermoser (ALE), Borys Ryzhyk (UCR) y Marcin Kowalski (POL). Sin eliminados.

Incidencias: partido de la jornada 30 de la Euroliga disputado en el Allianz Cloud de Milán.