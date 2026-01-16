Baño blanco en el Clásico de la Euroliga

El Real Madrid dominó de principio a fin con una fantástica actuación de sus hombres grandes: Usman Garuba y Edy Tavares

Sergio Scariolo lo sabía. Antes de comenzar el Clásico el técnico italiano dejó claro que esperaba un partido de baja puntuación y en el que el dominio en el rebote marcase diferencias. Pues bien, blanco y en botella. El Real Madrid dominó por completo bajo los aros y no solo ganó el partido, sino que apabulló al Barça hasta darle un baño en la 22ª jornada de la Euroliga que se mide por un 80-61 que le sirve además para pasar a su eterno rival en la clasificación de la competición continental.

Con el triunfo el Madrid también se resarció de su derrota liguera dos semanas atrás y mostró su mejor versión defensiva, una de las grandes tareas pendientes durante la presente temporada y que no termina de convencer a un Scariolo que además recalcó: "Hemos tenido alguna pérdida de más".

Lo cierto es que el choque mantuvo en todo momento una línea parecida. Tanto a Madrid como a Barça les costó empezar a anotar, pero cuando se rompió la sequía la fuga fue mucho mayor bajo el aro blaugrana, quizás porque a los de Xavi Pascual les costaba un mundo cerrar el rebote. Así, los de la capital cerrar el primer cuarto siete puntos arriba (21-14).

Ya con casi 10 puntos de desventaja el Barcelona hizo la goma tanto en el segundo cuarto como en el tercero, reduciendo en ambas ocasiones la diferencia hasta los cinco puntos. Sin embargo, y justo después de realizar ese esfuerzo tras el paso por vestuarios, el Madrid dejó el partido casi sentenciado con un 10-0 que puso el 55-40 en el marcador. A partir de ahí todo lo que se vio fue disfrute por un lado y sufrimiento por otro, con un Xavi Pascual que no podía evitar suspirar en la banda.

La aparición de Usman Garuba

Criticado en muchas ocasiones –y con razón–, Usman Garuba rompió este viernes con cualquier tipo de duda sobre su persona con 16 puntos (incluyendo dos triples) y un sinfín de acciones positivas para los suyos, ayudando a que la fiesta fuese aún mayor.

Así, mientras en los locales aparecían piezas inesperadas, en el Barça presenciaban la completa desaparición de un más que errático Kevin Punter, así como de un Tomas Satoransky que dejó de tirar de lejos al estar falto de confianza. Fueron el claro ejemplo de que la noche no estaba para los de la Ciudad Condal. Ahora ambos equipos quedan con un balance de 14-8 en la competición continental.

- Ficha técnica:

80. Real Madrid (21+22+20+17): Campazzo (6), Abalde (2), Hezonja (12), Okeke (2) y Tavares (11) -cinco inicial-, Maledon (6), Feliz (-), Llull (2), Deck (12), Lyles (9), Garuba (16) y Len (2).

61. Barça (14+17+16+14): Satoransky (9), Punter (3), Parra (2), Norris (-), Vesely (2) -cinco incial-, Laprovittola (12), Marcos (-), Brizuela (13), Cale (-), Shengelia (10), Hernangómez (6) y Fall (4).

Árbitros: Damir Javor (SVN), Tomislav Hordov (HRV), Gytis Vilius (LTU). Señalaron falta técnica a Sergio Scariolo, del Real Madrid (min.7).

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima segunda jornada de la Euroliga disputado en el Movistar Arena de Madrid ante 12.156 espectadores. Se rindió un homenaje al jugador caboverdiano Walter 'Edy' Tavares, del Real Madrid, tras convertirse en el partido ante el Maccabi Tel Aviv en el máximo reboteador en la historia de la competición con 2.016 capturas.