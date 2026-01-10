El Real Madrid se aferra a Walter Tavares

El pívot africano, segundo campitán del Real Madrid, confirma su hegemonía histórica fuera de la NBA

El crecimiento del Real Madrid en las últimas semanas ha venido de la mano de la mejoría de jugadores como Trey Lyles, Mario Hezonja o Facu Campazzo, pero también con un juego interior en el que no ha estado tan solo Walter Tavares.

El pívot caboverdiano empezó la temporada compartiendo posición con Bruno Fernando, pero el angoleño acabó en el Partizan y ahí llego Alex Len, aunque, entre medias, tuvo que apagar más de un fuego un Usman Garuba que al fin está dando el nivel que ofreció antes de dar el salto a la NBA.

Cuando Bruno Fernando se marchó, el entrenador madridista, Sergio Scariolo, apremió al club para que incorporara un sustituto para Tavares, ya que durante muchos partidos tuvo que mantenerlo en pista más minutos de lo que hubiera querido y eso podría tener nefastas consecuencias a largo plazo. Eso aparte de que cuando tenía problemas de personales, el equipo se veía a merced de otros rivales de la Euroliga.

La trascendencia que el pívot africano tiene ha quedado patente esta misma semana, en la que Tavares se ha convertido en el mejor reboteador de la Euroliga, al alcanzar las 2.016 capturas, tras superar al lituano Paulius Jankunas, que se retiró con 2.010 rebotes. El segundo capitán madridista ya tenía en su poder el récord de tapones, que sigue incrementado partido a partido.

Sergio Scariolo respalda a Tavares

"Se lo merece", asegura un Sergio Scariolo que, como antes Pablo Laso o Chus Mateo, tiene a Tavares como uno de los pilares de su equipo. "Es un jugador que intenta jugar para que el equipo gane, no le preocupan sus puntos ni lo individual. Es una demostración muy a seguir de cómo hay que jugar en un equipo grande. Por su parte, nunca pide el balón en exceso ni se queja cuando no le llega. Es lo que más aprecio de él a nivel personal al margen de lo que es como jugador", refrendaba el italiano.

Tavares, por su parte, reconocía que este récord no es un número cualquiera y que lo que más le motiva es haberlo logrado como jugador del Real Madrid, el equipo con más títulos a nivel continental. “Dejar huella en un equipo tan grande como el Real Madrid significa mucho. Conseguir récords en este club no es como hacerlo en cualquier sitio. Es algo que quedará conmigo para siempre”, avisa el pívot madridista.

El ex del Gran Canaria reconoce que lo ha hecho en menos tiempo de lo que esperaba, ya que llegó al Madrid tras pasar por la NBA. "No esperaba llegar a esa cifra tan pronto. Superar a Felipe Reyes, que para mí es el mejor cogiendo rebotes, y a Jankunas, me hace muy feliz. Hay que seguir así hasta que termine mi carrera”, sentenciaba el caboverdiano.