Toko Shengelia responde a los mensajes de Xavi Pascual antes del Clásico

"Es uno de los mejores psicólogos que he tenido como entrenador", afirma el veterano jugador del Barça, al que Pascual calificó de "fichajazo"

"Es un fichajazo", dijo de Toko Shengelia hace unos días Xavi Pascual. El técnico del Barça ha encontrado en el veterano jugador georgiano su extensión en la pista y, con él y el nuevo técnico, el conjunto barcelonista ha despegado. Después de nueve derrotas consecutivas ante el eterno rival, hace unos días se rompió la racha y ahora afrontan una nueva prueba, este viernes, en terreno madridista.

Shengelia sabe lo que significa y no porque haya jugado muchos Clásicos con el Barça, pero sí que ha visitado en muchas ocasiones el ahora Movistar Arena con el Baskonia y con otros equipos de la Euroliga. De ahí el valor que le dé a ese partido. "Es un partido muy importante para nosotros. Primero, porque queremos seguir con esta buena racha de resultados, después, porque queremos estar más arriba en la clasificación y este partido nos puede ayudar mucho y, en tercer lugar, porque es un Clásico", señala el capitán georgiano en una entrevista con EFE, donde desvela la especial relación que le une a Xavi Pascual.

"No sé lo que cambió entre nosotros respeto a lo que había con Joan (Peñarroya), pero algo cambió", afirma sobre el crecimiento que ha tenido el Barça desde la llegada del preparador de Gavá. "Él ha aportado su gran valía como técnico. Desde fuera, Xavi (Pascual) ya había identificado las cosas que teníamos que hacer y que debíamos cambiar y creo que ha hecho un muy buen trabajo, aportando su experiencia. Él nos ha puesto a todos en la misma página. Y nos prepara para competir de la mejor manera cada partido y afrontar el siguiente reto", afirma respecto a un técnico al que admira: "Pascual es uno de los mejores psicólogos que he tenido como entrenador".

Shengelia tiene claro lo que ha aportado su llegada y, pese a ello, sólo tiene buenas palabras para su antecesor, Joan Peñarroya, que tuvo el papel más difícil, coger un equipo con muchos nuevos y tratar de adaptarlos sobre la marcha. "Muy pocas veces va todo genial desde el inicio. A veces es mejor tener problemas al principio y averiguar qué tienes que hacer para mejorar durante la temporada", indica el georgiano, quien reflexiona sobre la poca paciencia que a veces hay con los entrenadores y los equipos. Aunque a ellos les haya salido bien...

El capitán de Georgia sabe a lo que ha llegado al Barça: a romper dos años sin títulos. Es la primera palabra que dijo Xavi Pascual a su llegada -que iba a por ellos- y la que ya tienen todos asumida. "Cuando vas a un equipo como el Barça no lo haces pensando que de aquí tres años ganarás un título. Quieres ganarlo ya. Somos ganadores, somos competidores y queremos ganar, cuanto antes y cuantos más títulos, mejor", añade.

Toko Shengelia, un líder silencioso en el Barça

Toko Shengelia, al igual que Clyburn o Laprovittola, aparte de otros veteranos, ya lo han hecho todo en el baloncesto y eso les hace mirar estos objetivos desde otra perspectiva. "Muchos de nosotros estamos en un momento donde individualmente ya no tenemos que demostrar nada, todo el mundo sabe lo que podemos hacer. Lo que tenemos que demostrar ahora es que podemos encajar para ganar títulos como equipo. Yo creo que a muchos de los jugadores que hay en la plantilla es lo que nos falta", reconoce.

Por ello, no quiere excusas. Sabe que el calendario es horrible y que a su edad pesa más, pero que es igual para todos. "Quejarnos del calendario no nos va a ayudar mentalmente, pero sí que debemos exigir un cambio en el futuro", indica.

En este sentido, estima que en una temporada así sólo se puede pensar en el siguiente partido. Y ese es el del Madrid. "Intentamos construir la temporada día a día y estar física y mentalmente lo mejor preparados posible para el siguiente partido. Si mentalmente estás fuerte, físicamente ya no te sientes tan cansado", afirma Shengelia.