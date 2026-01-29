Olympiacos - Barça: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

Los blaugranas viajan a Grecia con la intención de conseguir una victoria de peso ante un rival que le pisa los talones en la clasificación

El Barça llega a la 25ª jornada de la Euroliga, la cual disputa este jueves 29 de enero en cancha de Olympiacos, con el deseo de resarcirse tras el varapalo sufrido el fin de semana en la Liga ACB, donde sufrió su primera derrota en la competición doméstica desde que Xavi Pascual está a los mandos del equipo. Para ser exactos, fueron superados por La Laguna Tenerife con un marcador final de 82-89.

Casi sin tiempo para lamerse las heridas, ahora llega otro reto de enorme envergadura, ya que deben visitar en la competición continental a una escuadra helena que le pisa los talones en la clasificación y que les superará si se llevan la victoria. Pero no es menos cierto que si el choque se marcha para los de la Ciudad Condal estos podrían incluso meterse en los tres primeros puestos de la tabla, ya que actualmente tienen un balance de 16-8.

En todo caso, este Barça no ha síntomas como para desconfiar de ellos en los grandes escenarios. Tirando de datos, hablamos de que han ganado en cinco de sus seis últimos compromisos de Euroliga, siendo la única derrota en el clásico ante el Real Madrid.

Bajas y grandes amenazas para el Barça

En lo que concierne a las ausencias para el enfrentamiento ante Olympiacos, el técnico de Gavà sigue sin poder contar con los lesionados Will Clyburn y Juan Núñez. Respecto al regreso de ambos, el alero debería estar disponible para la disputa de la Copa del Rey en unos 20 días. Sin ellos, el Barça deberá hacer frente a un equipo con enormes jugadores como Sasha Vezenkov, promedia 19,4 puntos, o Tyler Dorsey y Evan Fournier.

A qué hora es el Olympiacos - Barça de la jornada 25 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Olympiacos y el Barça, perteneciente a la jornada 25 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este jueves 29 de enero a partir de las 20:10 horas en el Pabellón de la Paz y la Amistad de Atenas.

Dónde ver en TV y online el Olympiacos - Barça de la jornada 25 de Euroliga

Este partido entre el Olympiacos y el Barça se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español se retransmitirá a través de M+ Vamos (diales 8 y 50).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.