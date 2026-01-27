Paris Basketball - Real Madrid, en directo hoy el partido de Euroliga 2025-2026 de baloncesto en vivo

Los blancos dormirán como líderes de la máxima competición continental si logran imponerse en la capital de Francia

¡Muy buenas noches y bienvenidos! Ya estamos aquí para vivir juntos este martes 27 de enero (21:00 horas) el partido entre Paris Basketball y Real Madrid correspondiente a la 25ª jornada de la Euroliga . Los blancos buscarán su séptimo triunfo consecutivo, el cual les catapultaría a la primera posición de la competición continental. ¡Empezamos!

El guard de los parisinos es sin duda la pieza a vigilar en el Paris Basketball, no en vano se marcha a un promedio de 19,3 puntos en la presente edición de la Euroliga . Si los blancos le frenan estarán mucho más cerca de la victoria.

Un Real Madrid lanzado visita la cancha de un Paris Basketball en horas bajas. Los blancos, quienes podemos decir sin miedo a equivocarnos que están en su mejor momento de la temporada, arriban a la capital de Francia este martes 27 de enero para disputar la 25ª jornada de la Euroliga, en la cual puede lograr tanto su séptimo triunfo consecutivo en la competición continental como el liderato de la misma, ya que actualmente es tercero en la tabla y superaría a Hapoel Tel Aviv y Fenerbahçe al colocarse con un balance de 17-8.

Más allá de esos datos, lo cierto es que los de Sergio Scariolo viven un momento vital en la Euroliga, ya que encaran un calendario que les depara hasta cuatro encuentros consecutivos a domicilio; y sí, son el mejor local del torneo, pero fuera de casa ya es otra historia. Hablamos de que no volverán al Movistar Arena hasta el 26 de febrero para medirse al Bayern de Múnich en la jornada 29.

Sergio Scariolo analiza al Paris Basketball

De cara al encuentro con los parisinos, el entrenador italiano del Madrid entiende que lo más importante para conseguir el resultado que desean es adaptarse a un rival que tiene un estilo de juego muy peculiar.

"Ellos son un equipo bastante especial, por lo que debemos ser inteligentes con nuestra forma de jugar. Como nos ha pasado en otras ocasiones, podemos encajar parciales muy altos, pero también saber que lo podemos devolver. Su característica principal es el ritmo, lo que llevará a un seguramente un tanteo muy alto. Eso no quiere decir que las defensas sean malas, sino que habrá mucha posesión y muchos tiros", recalca.

Las bajas para el Paris Basketball - Real Madrid

En lo que concierne a las ausencias para el choque, los blancos no podrán contar con el base francés Théo Maledon, que sufrió una lesión en el músculo aductor largo de la pierna derecha en la jornada anterior ante el Mónaco, una pérdida grave en la dirección y en la rotación de la plantilla.

"No queremos sobrecargar a Facu (Campazzo), que sería pan para hoy y hambre para mañana. Confiamos en Andrés (Feliz), que casi siempre ha jugado en el puesto de escolta. (...) Théo, sobre todo la faceta ofensiva, tiene una capacidad de jugar uno contra uno que no tenemos en el equipo, pero, por otro lado, aligeramos un poco el puesto de '2' que está atascadísimo sistemáticamente en nuestro equipo", comenta Sergio Scariolo.