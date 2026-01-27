Paris Basketball - Real Madrid: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

Los de Sergio Scariolo encaran su visita a territorio francés con la única baja de Theo Maledon, quien apunta a un posible regreso para la Copa del Rey que se disputa en la segunda quincena del mes de febrero

Sin excusas, sin cansancio, sin mirar atrás... El Real Madrid viaja a Francia para disputar este martes 27 de enero la 25ª jornada de la Euroliga en cancha del Paris Basketball, donde espera mantener sus buenas sensaciones de juego y lograr su séptima victoria consecutiva en una competición continental en la que los españoles marchan terceros.

La realidad es que los de Scariolo son el mejor conjunto de Europa como local, situación en la que han conseguido cinco de sus seis últimas victorias en la competición. Ahora, el conjunto blanco iniciará una larga travesía lejos del Movistar Arena, al que no volverá hasta el 26 de febrero para medirse al Bayern de Múnich en la jornada 29.

Tras la victoria en el partido de ida por 95-90, el Madrid intentará sumar un nuevo triunfo ante un rival "bastante especial" por su manera de jugar, por lo que deberán ser "inteligentes en su forma de jugar" ante un rival diferencial por su "ritmo", según Scariolo.

"Como nos ha pasado en otras ocasiones, podemos encajar parciales muy altos, pero también saber que lo podemos devolver. Su característica principal es el ritmo, lo que llevará a un seguramente un tanteo muy alto. Eso no quiere decir que las defensas sean malas, sino que habrá mucha posesión y muchos tiros", recalca.

Las bajas para el Paris Basketball - Real Madrid

En lo que concierne a las ausencias para el choque, los blancos no podrán contar con el base francés Théo Maledon, que sufrió una lesión en el músculo aductor largo de la pierna derecha en la jornada anterior ante el Mónaco, una pérdida grave en la dirección y en la rotación de la plantilla.

"No queremos sobrecargar a Facu (Campazzo), que sería pan para hoy y hambre para mañana. Confiamos en Andrés (Feliz), que casi siempre ha jugado en el puesto de escolta. (...) Théo, sobre todo la faceta ofensiva, tiene una capacidad de jugar uno contra uno que no tenemos en el equipo, pero, por otro lado, aligeramos un poco el puesto de '2' que está atascadísimo sistemáticamente en nuestro equipo", comenta Sergio Scariolo.

A qué hora es el Paris Basketball - Real Madrid de la jornada 25 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Paris Basketball y el Real Madrid, perteneciente a la jornada 225 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este martes 27 de enero a partir de las 21:00 horas en el Adidas Arena de París.

Dónde ver en TV y online el Paris Basketball - Real Madrid de la jornada 25 de Euroliga

Este partido entre el Paris Basketball y el Real Madrid se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español se retransmitirá a través de M+ Vamos (diales 8 y 50).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.