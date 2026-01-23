Asvel - Barça, en directo hoy el partido de la Euroliga 2025-26 de baloncesto en vivo

El conjunto azulgrana visita al colista de la competición continental con el objetivo de evitar cualquier sorpresa y continuar en la parte alta de la tabla clasificatoria

¡Muy buenas tardes y bienvenidos! Ya estamos aquí para vivir juntos el Asvel - Barça de la Euroliga , partido correspondiente a la 24ª jornada que tendrá lugar este viernes 23 de enero a partir de las 20:45 horas . Los de la Ciudad Condal llegan como quintos clasificados con un balance de 15-8 y pudiendo igualar al Real Madrid en la segunda plaza , mientras que los franceses son penúltimos con 6-17. ¡Vamos al lío!

Pese a que la clasificación no aprieta a los catalanes, saben que para lograr la clasificación directa a playoffs no pueden permitirse el lujo de caer en canchas como la del Asvel francés .

" Físicamente son buenos en el uno contra uno . Aquí nos pusieron las cosas difíciles. La clasificación engaña un poco. Lo están haciendo bien. Será un partido difícil. Lo pondrán todo para ganar y tendremos que jugar bien . Nos presionan mucho, no nos dejan movernos y hacer nuestro juego de ataque con su defensa y solemos salirnos un poco del guion. Es un perfil de equipo que nos va un poco mal en general , aunque cada día lo estamos haciendo un poco mejor", señala.

Antes de saltar a pista el plantel del Barça se está ejercitando en las instalaciones del Asvel para tener ese punto de intensidad que tanto necesitarán esta noche.

El entrenador de Gavà ha supuesto una auténtica revolución para un Barça que ha ganado 21 de sus 25 partidos oficiales con él ; sin embargo, para esta noche no contará con red alguna, ya que se enfrenta a un Asvel que ha perdido sus últimos cuatro choques de la Euroliga para ser actualmente penúltimo de la competición. La derrota no tendría excusa alguna .

El Barça tiene las bajas confirmadas del alero Will Clyburn y del base Juan Núñez . El conjunto francés llegará a la cita con las dudas de su máximo anotador, el base Glynn Watson (14,3 puntos de media) , que se perdió la última jornada de la Euroliga por enfermedad, y del escolta colombiano Brian Angola , fichado del Dreamland Gran Canaria este miércoles.

Actualmente quinto con un balance de 15-8, una victoria permitiría a los de la Ciudad Condal igualar al Real Madrid, actualmente segundo clasificado tras el Hapoel Tel Aviv, líder con 16-6.

Los chicos de Xavi Pascual llegan en un gran momento de forma. Con el de Gavà al mando han vencido en 21 de sus 25 compromisos, incluyendo tres de los últimos cuatro en Europa. Los franceses por contra acumulan cuatro derrotas consecutivas, la último en su propia cancha ante Zalgiris Kaunas por 77-96. Cuestionado por el partido, el entrenador del Barcelona entiende que el nivel físico del rival puede darles problemas.

Las bajas para el partido ASVEL - Barça

Con las bajas confirmadas del alero Will Clyburn y del base Juan Núñez, el Barça visitará la pista del colista, un Asvel que acumula cuatro derrotas consecutivas, pero que mejora de forma notable sus prestaciones como local, con un balance de 6-6 en casa y de 0-11 a domicilio.

El conjunto francés llegará a la cita con las dudas de su máximo anotador, el base Glynn Watson (14,3 puntos de media), que se perdió la última jornada de la Euroliga por enfermedad, y del escolta colombiano Brian Angola, fichado del Dreamland Gran Canaria este miércoles.