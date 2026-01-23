ASVEL - Barça: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

Los de Xavi Pascual llegan a territorio francés con la intención de lograr un triunfo que les afiance en los puestos de acceso directo a playoffs

Rival propicio sí, pero no por ello hay que caer en confianza alguna. El Barça, sexto clasificado de la Euroliga, visita este viernes 23 de enero al colista, el Asvel Villeurbanne francés, en busca de una victoria que le afiance en los puestos que dan acceso directo a los playoffs de la máxima competición continental.

Lo cierto es que los azulgranas están en una buena situación clasificatoria. Para ser exactos cuentan con un balance de 15 victorias y 8 derrotas, un registro idéntico al de los tres equipos que le anteceden en la tabla –Mónaco, Valencia Basket y Real Madrid–, a un partido de distancia de los dos primeros, el Hapoel Tel Aviv (16-6) y el Fenerbahce (15-7), que tienen un encuentro pendiente. Por detrás, en los puestos de 'play-in', le siguen el Olympiacos (14-8), el Panathinaikos (14-9), el Zalgiris Kaunas (13-10) y el Estrella Roja (13-10).

En las catorce jornadas que le restan a la fase regular de la Euroliga, el Barça deberá enfrentarse a ocho de los diez primeros clasificados, por lo que debe puntuar ante los rivales teóricamente inferiores para llegar en una situación más holgada a estos duelos directos, como los de las dos próximas jornadas en la pista del Olympiacos y frente al Fenerbahce en casa.

El equipo entrenado por Xavi Pascual, vencedor en 21 de los 25 partidos oficiales bajo las órdenes del técnico de Gavà, llegará a la cita tras derrotar el pasado martes al Dubai Basketball (91-89) en un choque igualado que decantaron los escoltas Darío Brizuela y Kevin Punter, con 25 y 20 puntos, respectivamente.

Las bajas para el partido ASVEL - Barça

Con las bajas confirmadas del alero Will Clyburn y del base Juan Núñez, el Barça visitará la pista del colista, un Asvel que acumula cuatro derrotas consecutivas, pero que mejora de forma notable sus prestaciones como local, con un balance de 6-6 en casa y de 0-11 a domicilio.

El conjunto francés llegará a la cita con las dudas de su máximo anotador, el base Glynn Watson (14,3 puntos de media), que se perdió la última jornada de la Euroliga por enfermedad, y del escolta colombiano Brian Angola, fichado del Dreamland Gran Canaria este miércoles.

A qué hora es el ASVEL - Barça de la jornada 24 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el ASVEL y el Barça, perteneciente a la jornada 24 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este viernes 23 de enero a partir de las 20:45 horas en el OL Arena de Décines-Charpieu.

Dónde ver en TV y online el ASVEL - Barça de la jornada 24 de Euroliga

Este partido entre el ASVEL y el Barça se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español se retransmitirá a través de M+ Vamos (diales 8 y 50).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.