Valencia Basket - Maccabi Tel Aviv: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

La escuadra taronja necesita levantar el vuelo tras una mala racha de resultados que le ha dejado fuera de los puestos de acceso directo a playoffs

Pequeño bache el que están viviendo en un Valencia Basket que tras mucho tiempo esta fuera de los puestos de acceso directo a playoffs y que encara esta 25ª jornada de la Euroliga (jueves 29 de enero a partir de las 20:45 horas) con la necesidad de dar un golpe sobre la mesa ante el Maccabi Tel Aviv.

Para ser exactos, los chicos dirigidos por Pedro Martínez han perdido tres de sus últimos cuatro compromisos, el último ante un Bayern de Múnich que le batió con sus propias armas: mucho ritmo y mucho triple.

Pese a la mala dinámica, la situación está lejos de ser dramática. Con un balance actual de 15-9 tienen todas las opciones abiertas para levantarse y recuperar posiciones; es más, actualmente son séptimos y si ganan lo más normal es que asciendan algún puesto.

Respecto a qué necesitan para tener un punto de inflexión, todo parece reducirse a frescura tanto física como mental. Los taronja suelen convertir sus partidos en una continuo ida y vuelta en el que sin piernas los tiros no entran y todo se complica. Ahora les toca verse con un rival que está bastante lejos, pero del que no pueden fiarse, ya que cuenta con muy buenos jugadores como Lonnie Walker IV, promedio de 15,3 puntos, o Jaylen Hoard.

A qué hora es el Valencia Basket - Maccabi Tel Aviv de la jornada 25 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Valencia Basket y el Maccabi Tel Aviv, perteneciente a la jornada 25 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este jueves 29 de enero a partir de las 20:10 horas en el Pabellón de la Paz y la Amistad de Atenas.

Dónde ver en TV y online el Valencia Basket - Maccabi Tel Aviv de la jornada 25 de Euroliga

Este partido entre el Valencia Bsket y el Maccabi Tel Aviv se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español se retransmitirá a través de M+ Vamos (diales 8 y 50).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.