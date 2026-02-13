Liga ACB | Horario y dónde ver por TV la jornada 20 de la Liga Endesa de baloncesto

Unicaja - Real Madrid y Surne Bilbao - Kosner Baskonia se presentan como los partidos más interesantes antes del parón por la Copa del Rey

La historia dice que cuando te enfrentas al mismo equipo dos veces muy seguidas en dos competiciones diferentes, los resultados no suelen ser los mismos. Eso va a ocurrir este domingo y el jueves entre Unicaja y Real Madrid. Los malagueños reciben en casa al líder del campeonato con la intención de ganar y llegar plenos de moral a la cita copera del jueves, cuando ambos equipos volverán a verse las caras, ahora en Valencia.

Habrá muchos equipos pendientes de ese partido, porque si alguno quiere tener opción de quitarle el primer puesto a los de Scariolo, estos tienen que empezar a perder. Y ésta es una de las salidas complicadas que tiene pendientes.

El equipo malagueño, tras un inicio irregular, ha ido a más en los últimos encuentros y contará con que los blancos han jugado este viernes un duro partido en Belgrado y tienen que viajar.

Aunque con el Madrid a tres victorias, los Barça, Valencia Basket, UCAM, etc. tal vez prefieran que Unicaja sea el que pierda para quitarse a uno de la ajustada lucha que hay por la segunda plaza.

Cinco equipos están en una victoria entre el segundo y el quinto puesto. Y uno de ellos son los malagueños. Barça, UCAM y Valencia Basket juegan ante equipos de la cola, pero el Baskonia tiene que visitar Miribilla, un pabellón muy difícil, con el aliciente para los bilbaínos de ganar a sus vecinos, algo que siempre les impulsa.

Será el otro partido interesante de una jornada que también tiene un choque vibrante por abajo, donde Covirán Granada tratará de acercarse algo a la salvación y el Dreamland Gran Canaria, salir del lío en el que está metido.

Dónde ver por TV la Liga ACB en la temporada 2025-26

La gran novedad de la Liga ACB 2025-2026 ha llegado con el cambio de canal de retransmisión. La Liga Endesa ha dejado Movistar y desde esta temporada se retransmite por DAZN. Sin embargo, un acuerdo con Orange y la propia Movistar hará que los canales de DAZN también se vean en sus plataformas.

Eso no sólo ha provocado un cambio de canal, sino también de horarios, con los cuatro partidos del sábado -en este caso cinco- en horarios escalonados (18:00, 19:00, 20:00 y 21:00) y con un partido en abierto por DAZN. Hay también un partido en abierto por TV3, el domingo a las 12:00 horas, en el que participa al menos un equipo catalán, pero en esta ocasión han optado por emitir el duelo catalán entre el Hiopos Lleida y el Bàsquet Girona.

Horario y dónde ver por TV la jornada 20 de la Liga Endesa

Sábado 14 de febrero de 2026

Casademont Zaragoza - Joventut. El partido se puede ver a las 18:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Coviran Granada - Dreamland Gran Canaria. El partido se puede ver a las 19:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

La Laguna Tenerife - Río Breogán. El partido se puede ver a las 20:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

UCAM Murcia - San Pablo Burgos. El partido se puede ver a las 21:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Domingo 15 de febrero de 2026

Hiopos Lleida - Bàsquet Girona. El partido se puede ver a las 12:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

MoraBanc Andorra - Valencia Basket. El partido se puede ver a las 12:30 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Barça - BAXI Manresa. El partido se puede ver a las 17:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Surne Bilbao - Kosner Baskonia. El partido se puede ver a las 18:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Unicaja - Real Madrid. El partido se puede ver a las 19:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.