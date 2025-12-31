Kendrick Perry ya es bicentenario con Unicaja

El jugador del Unicaja Málaga, quien acaba de cumplir 200 partidos, será Baltasar en la cabalgata de los Reyes Magos de Málaga del próximo 5 de enero

Hay jugadores que nacen y otros que se hacen, y en el caso de Kendrick Perry hablamos de uno de los casos más rotundos de los segundo. El estadounidense se ha hecho no solo con un sitio en la historia del Unicaja Málaga, sino también en el corazón de los malagueños, que este 5 de enero le podrán ver encarnando a Baltasar en la clásica cabalgata de los Reyes Magos. Tal honor no puede llegar en mejor momento. Lo explicamos.

El base estadounidense cumplió en el partido de la decimotercera jornada de la Liga ACB ante el Joventut (105-83), dos centenares de encuentros con el club de la Costa del Sol desde que llegó hace cuatro temporadas y tras haber conseguido siete títulos. Como parte de todo ese recorrido, este miércoles ha acudido al Ayuntamiento donde hicieron entrega de los nombramientos a los representantes de los tres Reyes Magos

Cabe recordar que Perry fue el primer fichaje en julio de 2022 después de haber jugado en el Panathinaikos y en Ligas de países como Australia, Hungría, Macedonia, Rusia, Serbia, Eslovenia y Montenegro. Ahora, 200 partidos después, con contrato hasta 2027 y habiendo encontrado un lugar donde es admirado y querido, por eso dijo llamarse 'Boquerón Perry', intentará sumar a su palmarés algún título más, a pesar de la marcha de sus 'hermanos' Kameron Taylor, Tyson Carter, Dylan Osetkowski o Yankuba Sima, que han mermado algo el potencial cajista.

"Orgulloso de representar a Málaga, a mí y a mi familia. Los cuatro últimos años aquí han sido impresionantes, por lo que hemos conseguido en la pista, pero también por cómo me he sentido fuera de la pista. Me siento muy honrado por esta oportunidad y espero representar a Málaga de la manera adecuada", dijo Perry junto al alcalde Francisco de la Torre. También estuvieron Tayra Eke y Bintou Lo Sylla, jugadoras del Unicaja Mijas de la Liga Challenge, que formarán parte de la comitiva en la cabalgata de los Reyes Magos el próximo 5 de enero.

Los jugadores con más partidos en la historia de Unicaja

Ya se puede decir que Perry es una leyenda de Unicaja, y no solo por llegar a 200 partidos, sino porque además ha ayudado a que el equipo levante plata en hasta siete ocasiones; sin embargo, está lejos de alcanzar la longevidad que tuvieron en el club aquellos que más veces han vestido su camiseta.

En primer lugar tenemos a un Berni Rodríguez que jugó 683 partidos y tiene retirado su dorsal número '5'. Por detrás aparece Alberto Díaz, que se coloca en 536 y seguirán sumando al esta en activo. En tercera posición otro emblema de Unicaja como Carlos Cabezas con 505 (también tiene retirado el '10' en su honor).