Ante Tomic ya come en el plato de Felipe Reyes y Alberto Herreros en la Liga ACB

El croata, con 24 puntos, 15 rebotes y 39 créditos de valoración, firma su mejor partido en la ACB y se sitúa como el tercer jugador más valorado de la historia de la competición, superan al mítico Hall

A Ante Tomic no le hacía falta mirar sus números para saber que es un mito en la ACB, pero desde este domingo también se encuentra entre los mejores jugadores por valoración. El pívot croata ha logrado superar a Granger Hall y se ha situado entre los tres mejores jugadores más valorados del campeonato español en todos los tiempos.

Tomic, que llegó muy joven al Real Madrid y pasó la mayor parte de su carrera en el Barça, sigue ofreciendo un gran nivel ahora en el Joventut, con el que ha logrado ante el San Pablo Burgos superar la cifra que el mítico jugador norteamericano tenía desde los años ochenta y noventa del siglo pasado.

El veterano pívot croata del Joventut Badalona no sólo batió el récord en Burgos sino que hizo su mejor actuación, desde el punto de vista de la valoración, desde que aterrizó en España. Tomic ha logrado este domingo 24 puntos y quince rebotes y ha ayudado a su equipo a lograr un ajustado triunfo que le asegura su presencia en la Copa del Rey.

Tras disputar 615 partidos en la Liga ACB, Ante Tomic ha alcanzado la cifra de 9.490 créditos, con una media de 15,4 por partido. Con ello, también suma un partido más 30 o más créditos de valoración, con lo que alcanza la treintena a lo largo de su carrera, en la que ha firmado 53 dobles-dobles. Además, desde principios del pasado año ocupa el tercer puesto como reboteador en la Liga española.

Con estos 9.490 créditos de valoración, Tomic ya sólo tiene por delante a los exmadridistas Alberto Herreros (9.699) y Felipe Reyes (10.599). Del Top-10 de la ACB sólo está en activo el brasileño Marcelinho Huertas, con 8.126.

Tomic, clave en el triunfo del Joventut en Burgos (95-98)

En lo que respecta al partido en el que logró la marca, el Joventut cortó la racha del San Pablo Burgos, que llevaba dos victorias consecutivas, y se aseguró con una victoria ajustada (95-98) su clasificación matemática para la próxima Copa del Rey.

Los burgaleses plantaron cara hasta el final y, de hecho, el brasileño Meindl tuvo un triple final para haber forzado la prórroga, que no convirtió. Aparte de Tomic, que acabó con 39 créditos de valoración, también destacaron un Cameron Hunt que metió 35 puntos o Corbalán y Happ, por los locales, autores de 19 puntos cada uno.

El partido estuvo igualado en todo momento y, de hecho, los cinco puntos que el Joventut sacó al final del primer cuarto (19-24) fueron la máxima ventaja que en cada uno de los intermedios tuvo cualquiera de los dos equipos. Eso sí, aunque con distancias mínimas, siempre fueron a favor de un Joventut. El San Pablo Burgos creyó en la victoria y la acarició cuando se fue de ocho en el inicio del tercer cuarto (60-52), pero el Joventut reaccionó a tiempo para encarar el tramo final por delante y sentenciar.