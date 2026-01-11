El BAXI Manresa y el Casademont Zaragoza dejan la Copa del Rey vista para sentencia

Unicaja, Hiopos lleida y Surne Bilbao dan la sorpresa en los partidos adelantados de la ACB y casi cierran las ocho primeras plazas a falta de dos jornadas para el final de la primera vuelta

La Liga ACB vive un sábado de locura que deja la parte alta de la tabla al rojo vivo y casi cierra la lucha por los últimos puestos de Copa del Rey tras las muchas sorpresas que se vivieron de forma consecutiva.

Unicaja asaltó el Roig Arena, algo que nadie había logrado nunca antes, ante un Valencia Basket que está empezando a acusar el desgaste de la Euroliga y que notó bastante el cansancio acumulado.

Eso podría justificar esa sorpresa, así como el potencial de Unicaja, uno de los conjuntos llamados a pelear por los títulos. Pero más grande fue la que supuso el triunfo de un Hiopos Lleida que estaba sumido en una crisis desde hace meses y que derrotó a domicilio al La Laguna Tenerife (87-94) tras un gran final de partido.

Aún faltaba una última sorpresa y esa llegó en un feudo, Miribilla, donde todos sufren. Allí, el UCAM Murcia cayó. El equipo murciano se jugó hace poco más de una semana acabar el año como líder y ahora tiene todas las papeletas para perder este domingo una plaza entre los cabezas de serie para la Copa del Rey. Pese a ello, aseguró su presencia en la Copa gracias a los otros resultados del día. Y eso es para celebrar.

"Es increíble y estoy superorgulloso del club. Lo digo con un tono más serio porque hemos perdido contra un equipo que ha sido mucho mejor que nosotros, pero tres Copas en cinco años... Ahora que estamos en Bilbao no recuerdo la última vez que Bilbao fue a la Copa. De verdad", señalaba Sito Alonso, técnico del UCAM, al final del partido, contento pese a la derrota.

Y es que la victoria del Bilbao Basket, más la del Casademont Zaragoza (95-84) ante el Dreamland Gran Canaria y, la última, del Baxi Manresa en el Nou Congost ante el Breogan (104-99) deja la Copa vista para sentencia si este domingo gana el Baskonia. Si eso ocurre, sólo una carambola podría hacer que alguno de los ocho primeros caiga de ahí.

Resultados jornada 15 de la Liga ACB

Casademont Zaragoza 95-84 Dreamland Gran Canaria

Valencia Basket 70-76 Unicaja

Surne Bilbao 96-82 UCAM Murcia

La Laguna Tenerife 87-94 Hiopos Lleida

BAXI Manresa 104-99 Río Breogán

Horarios del domingo 11 de enero de 2026

San Pablo Burgos - Joventut Badalona (12:00 horas)

Barça - Coviran Granada (17:00 horas)

Bàsquet Girona - Kosner Baskonia (18:00 horas)

MoraBanc Andorra - Real Madrid (19:00 horas)