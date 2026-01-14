El BAXI Manresa cierra el fichaje de Pauly Paulicap

La entidad catalana refuerza su juego interior con el neoyorquino de 28, que llega a la Liga ACB tras pasar dos de las tres últimas campañas en Treviso

Al borde del ecuador de la competición en la Liga ACB son muchos los equipos que están optando por reforzarse, unos para mantenerse dentro de sus objetivos y otros porque necesitan dar un impulso a sus temporadas con el deseo de recuperar terreno. Pues bien, podemos decir que el BAXI Manresa está a caballo entre ambos, lo cual no le ha impedido lanzarse y cerrar el fichaje de Pauly Paulicap.

Según ha anunciado la propia entidad catalana, el pívot estadounidense, quien llega procedente del Promitheas griego, se ha comprometido con ellos hasta el final de la presente temporada.

Con 2,03 metros de estatura y 28 años, se trata de un un pívot atlético con capacidad intimidatoria y muy buena actitud en el rebote. Según los informes técnicos que maneja el conjunto del Bagés, es un 'cinco' que les aportará lucha y músculo en la pintura.

La trayectoria profesional de Pauly Paulicap

En cuanto a su trayectoria, el jugador nacido en Elmont (Nueva York), llega a Manresa en la que es su cuarta temporada en Europa, donde aterrizó inicialmente en Chipre. Justo después de pasar por la isla jugó con la camiseta del Treviso y en la última temporada militó en las filas del Promitheas de Patras, donde se marchó a un promedio de 5,4 puntos, 3,8 rebotes en 11 minutos entre la liga griega y la Liga de Campeones.

Pauly Paulicap, quien se incorporará al Manresa en los próximos días, también tienen un amplio recorrido como universitario en la NCAA, ya que allí se formó en las filas de Harcum, Manhattan y DePaul, antes de acabar su carrera universitaria en West Virginia.

El BAXI Manresa, en busca de un paso más

Pese a estar situado en una cómoda posición en la competición doméstica, ya que son en estos momentos 13º con un balance de 6-9 (tres partidos por encima del descenso), el plan es evitar cualquier susto, para lo cual han entendido indispensable reforzarse en una posición que tenían algo coja como es la de pívot. Además, tienen entre manos el reto de competir por lo máximo en la Eurocup, algo para lo que toda ayuda es sin duda bien recibida.

En cuanto a los resultados recientes del equipo, y siguiendo con Europa, los manresanos acaban de ganar a domicilio al duro Bahçesehir para ocupar ahora el quinto lugar de la clasificación. También han mejorado mucho en la ACB, ya que han ganado tres de sus últimos cinco compromisos. Sí, están en dinámica positiva y quieren que continúe.