UCAM Murcia resuelve la situación de Zach Hicks por la vía rápida

Tras cerrar recientemente la incorporación de Kelan Martin, los universitarios acuerdan la rescisión de contrato del joven ala-pívot de 22 años, quien fue fichado en el pasado mes de septiembre

El mercado se sigue moviendo en la Liga ACB. Según se ha hecho oficial hoy mismo, el joven ala pívot estadounidense Zach Hicks deja de ser jugador del UCAM Murcia Club Baloncesto, tal y como ha confirmado la entidad universitaria en un movimiento que se daba por seguro desde hace días.

Lo cierto es que el jugador interior de 22 años nunca ha convencido en la entidad universitaria, lo cual se une a que el pasado jueves se anunciase el fichaje de su compatriota Kelan Martin, quien se desenvuelve en su misma posición en la pista. Blanco y en botella.

La limitada participación de Zach Hicks en el UCAM Murcia

Ante tal escenario, el club y el jugador de 22 años –nacido el 22 de abril de 2003 en Nueva Jersey y afrontando su primera experiencia internacional–, llegaron a un acuerdo para rescindir el contrato y concluir así la etapa de Hicks en el UCAM CB, donde ha participado en 14 partidos de la Liga con sólo 8 minutos y 39 segundos por encuentro en pista y promediando 1,9 puntos, 1,3 rebotes, 0,1 tapones y 0,1 robos para una valoración negativa de -0,3 créditos.

En Murcia han optado por rebobinar y asumir su error de inicio de curso. El norteamericano, que vino a sustituir al lesionado Kaiser Gates, no ha rendido al nivel esperado y, pese a sus intentos por dar lo mejor de sí mismo, se marcha aportando muy poco al equipo dirigido por Sito Alonso. Los 11,8 puntos y 5 rebotes por encuentro que acreditó en el equipo de la Universidad de Penn State, de la Liga NCAA, no han sido refrendados como deseaba en el baloncesto profesional.

UCAM Murcia, en busca de un punto de inflexión

Pese a ser uno de los equipos de moda en el inicio de la Liga ACB –llegando a plantarse en el Movistar Arena pudiendo ponerse líder ante el Real Madrid–, los universitarios no han podido evitar un bajón en su rendimiento que preocupa no clasificatoriamente en la actualidad, pero sí pensando en el devenir de la temporada.

Para ser exactos, hablamos de tres derrotas consecutivas que les han hecho bajar hasta la quinta plaza de la Liga Endesa con un balance de 10-5. Caer ante los blancos era una posibilidad muy real, pero más ha dolido no poder levantarse primero en cancha del Gran Canaria y posteriormente sucumbir claramente ante el Bilbao Basket por 86-72. Necesitan volver a ser el equipo de finales de 2025.