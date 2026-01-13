El Barça firma por 10 años y traslada toda la presión al Real Madrid

La entidad blaugrana certifica que se compromete para la próxima década con la Euroliga y deja a los blancos como uno de los pocos equipos sin decidir

Estamos quizás ante los meses más decisivos para el baloncesto europeo en muchos años. La aparición de la NBA y su nueva competición ha sido abrazada por la FIBA, pero en lo que respecta a la Euroliga supone una amenaza a controlar como se pueda; tanto es así que ya se habla de acciones legales al respecto. Mientras eso se dirime, lo que es seguro es que el Barça ha optado finalmente por la vía segura, la de permanecer al amparo de la máxima competición continental por 10 años más.

Pese a que hace semanas que se daba por hecho que los de la Ciudad Condal firmarían, ha sido ahora cuando Eurohoops ha confirmado que amplían su vinculación hasta 2036, lo que supone sin duda una victoria para la Euroliga.

Lo cierto es que de 20 equipos que forman dicha competición solo quedan cuatro en el aire –ahora tres tras el sí blaugrana–. ASVEL parece decidido a dar un giro importante y pasarse a la Champions de la FIBA, Fenerbahçe apunta a seguir los pasos del Barcelona y el Real Madrid está siguiendo su propio camino, sin dar pistas de qué hará finalmente.

La fecha límite del 15 de enero

Los blancos se están quedando sin tiempo –a priori–. La Euroliga marcó el 15 de enero como fecha límite para que los equipos decidiesen sin continuar o no, pero tanto los de la capital de España como los turcos podrían pedir una prórroga al entender que hasta junio, momento en el que expiran los actuales acuerdos, hay tiempo.

Mientras eso de dirime, lo que ha hecho la Euroliga es enviar una misiva oficial a la competición estadounidense para advertir de que podría emprender acciones legales si la NBA negocia con equipos que ya tienen firmada su continuidad en la Euroliga hasta 2036. Sí, no se están andando con rodeos.

¿Ultimátum de la Euroliga al Real Madrid?

Sí, pero no. Si bien desde la competición europea insisten que el momento de hablar y decidir es ahora, no cabe duda que los blancos son un socio importantísimo y que, por tanto, no sorprendería que les esperasen algo más. En todo caso, esa demora podría ser contraproducente para la Euroliga, que vería como se queda en el aire una pieza del calibre del Real Madrid, la cual a su vez podría provocar un efecto dominó hacia la NBA.