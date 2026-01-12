Ultimátum para Real Madrid y Barça, que ya saben cuánto vale jugar la NBA Europa

Los clubes españoles, más Fenerbahçe y ASVEL, tienen hasta el viernes para decidirse, mientras la NBA filtra que el valor de las nuevas franquicias será de 1.000 millones de dólares

El futuro de la Euroliga y, en parte, de la NBA Europa se decide en los cinco próximos días. Los máximos representantes de la Liga norteamericana viajarán a Europa con la excusa del doble compromiso que los Orlando Magic y los Memphis Grizzlies van a disputar en Londres y Berlín. Y, por otro lado, la Euroliga ha dado como plazo hasta el viernes para que los cuatro clubes que aún no han firmado su compromiso con el torneo europeo (Real Madrid, Barcelona, Fenerbahçe y ASVEL Villeurbanne) se decanten.

Entre medias, anuncios velados, amenazas de demanda y presiones de todo tipo. La NBA ha sido la primera en mover ficha y, en un artículo publicado en Bloomberg por Giles Turner y Jake Rudnitsky, ha desvelado que el valor de las nuevas franquicias de la NBA Europa serán de 1.000 millones de dólares, unos 856 millones de euros. Un mensaje muy claro para los inversores que quieran apostar por ellas.

Lo demás ya se ha ido conociendo en los últimos meses. Empezaría en 2027 y hay doce ciudades señaladas, entre las que están Madrid y Barcelona, que serían sede fija de las franquicias. Y cada año entrarían cuatro equipos procedentes de una fase previa. La NBA iría de la mano de la FIBA, por lo que su calendario se adecuaría a las ventanas de selecciones nacionales y no se entrometería como sucede ahora con la Euroliga.

Esta última, por su parte, tiene prevista una reunión telemática para este martes y miércoles con el que cerrar todos los detalles de la competición para los próximos años. Y ahí apremiará a esos cuatro clubes para que se decidan. Si el viernes no han dado el OK ya sabrán que no van a contar con ellos a partir de ahora.

Por otro lado, hay un último apunte y se trata de una medida de presión de la que ha advertido la Euroliga a la NBA Europa. Según publica Eurohoops, la Euroliga ha informado oficialmente a la NBA que podría emprender acciones legales si se negocia con alguno de los clubes que ya se han comprometido con la Euroliga para los próximos diez años, es decir, todos menos los cuatro señalados.

La Euroliga avisa con una demanda a la NBA

Según apunta esta fuente, la Euroliga envió una carta a la NBA la semana pasada y de ello han sido informados todos los clubes de la Euroliga que actualmente poseen una licencia A. Eso no sólo complica más el asunto, sino que deja claro que acuerdo entre las partes es poco viable y que las posturas, en este momento clave, están muy distantes.

La Euroliga ha filtrado que espera que Barcelona y Fenerbahçe den el OK al acuerdo con la Euroliga. Todo hace indicar que el ASVEL no seguirá y que su presidente, Tony Parker, llegará a un acuerdo con la NBA Europa. Y la gran incógnita está en saber qué va a pasar con el Real Madrid, cuya decisión es ahora mismo dudosa.