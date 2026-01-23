Harden alecciona a Doncic y Joel Embiid demuestra a Kevin Durant que está de vuelta

Los Lakers siguen sin enlazar dos victorias seguidas y caen en el derbi de los Angeles ante unos Clippers al alza; los Warriors pagan la ausencia de Butler y triunfos de Nuggets, Spurs, Sixers...

Van los Lakers tan justos que cuando les cojea una 'pata', el equipo se resiente. Ante los Clippers fue el juego interior, como el pasado año en el 'play off' frente a los Timberwolves, y el conjunto liderado por Luka Doncic volvió a ceder y sigue sin enlazar dos victorias consecutivas.

Los de JJ Reddick cayeron en el duelo angelino en una jornada donde los Warriors ya han aprendido que sin Jimmy Butler sus opciones de pelear por algo esta temporada se han caído. Dos partidos sin él y dos derrotas.

También cayeron los Rockets, aunque ellos no lo tenían fácil en Philadelphia, y ven cómo los Spurs y los Nuggets se distancian con sus victorias a domicilio.

Wembanyama, clave en el triunfo de los Spurs

En cuanto a nombres propios, Victor Wembanyama fue clave en el triunfo de los San Antonio Spurs en Utah ante unos Jazz que tuvieron a Nurkic, con un triple doble (17 puntos, 11 rebotes y 14 asistencias), como mejor hombre. Wembanyama, por su parte, aportó 26 puntos, 14 rebotes y 5 tapones en los 33 minutos que estuvo en pista.

En el Timberwolves-Bulls, Julius Randle (30 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias) fue mejor que Josh Giddey (21 puntos y 6 rebotes), pero fueron los Chicago Bulls los que se llevaron el partido a domicilio.

Stephen Curry se fue a los 38 puntos, pero sus Warriors perdieron; igual que Paolo Banchero, que fue el mejor de unos Orlando Magic que volvieron a caer, ahora en Florida y ante unos Hornets liderados por LaMelo Ball.

Joel Embiid relanza a los Philadelphia Sixers

El encuentro entre los Rockets y los 76ers fue también un duelo entre Kevin Durant y Joel Embiid, que se llevó el segundo con un triple doble de 32 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias. El camerunés está ya volviendo a ser el que era y ni siquiera los 36 puntos Kevin Durant bastaron. El partido se fue a la prórroga y acabó cayendo para los de Philadelphia.

En el choque de Los Angeles, Ivica Zubac (18 puntos y 19 rebotes) controló la zona en un mal partido de Deandre Ayton y Los Lakers lo pagaron. Luka Doncic hizo su partido habitual, no logró el triple doble, pero casi (32 puntos, 11 rebotes y 8 asistencias) y LeBron James también se fue a los 23 puntos. Insuficiente ante unos Clippers que van a más y que, aparte de Zubac, destacaron James Harden y Kawhi Leonard, y que tuvieron a siete hombres en dobles figuras anotadoras.

Resultados NBA hoy 23 de enero

Orlando Magic 97-124 Charlotte Hornets

Philadelphia 76ers 128-122 Houston Rockets

Washington Wizards 97-107 Denver Nuggets

Dallas Mavericks 123-115 Golden State Warriors

Minnesota Timberwolves 115-120 Chicago Bulls

Utah Jazz 109-126 San Antonio Spurs

LA Clippers 112-104 LA Lakers

Portland Trail Blazers 127-110 Miami Heat