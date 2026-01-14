Dallas se lanza y ya negocia el traspaso de Anthony Davis con los Warriors de Stephen Curry en el horizonte

Tras certificar el estado físico de su jugador, la franquicia de Texas se pone manos a la obra para buscarle una salida antes de la fecha límite (5 de febrero)

Tras unas horas convulsas provocadas por la informaciones contradictorias de Shams Charania de ESPN –en un corto lapso de tiempo pasó de confirmar el paso por el quirófano de Anthony Davis a descartarlo–, ya podemos decir que la estrella de los Dallas Mavericks no se operará para tratar la lesión de ligamentos en su mano y que su equipo se ha lanzado con todo para buscar su traspaso.

Por fin los de Texas han tomado el camino que tantos esperaban. No se trata de hacer de menos a un Davis que es un jugador impresionante, pero sí de ceñirse a la realidad que tienen ante sus ojos, una que les lleva a centrarse en un Cooper Flagg cuya línea temporal no cuadra con la de La Ceja.

No hay más. Según el citado periodista los Mavs entienden que ha llegado la hora de mirar a futuro con el número 1 del draft de 2025 y, para ello, parecen incluso dispuestos a dar salida al jugador interior a bajo coste. Porque sí, lo que les interesa no es recibir activos, sino liberar su salario.

En esa línea, los de Texas han retomado con fuerza las negociaciones para encontrar un socio comercial, estando los Warriors entre los interesados. Lo hacen sin presión, ya que mantenerle en plantilla no sería visto como una tragedia –ni mucho menos–, pero a su vez sabiendo que cuanto antes marche, antes reconstruyen como desean. Y claro, llegados a este punto hay que hablar del precio del traspaso.

El precio del traspaso de Anthony Davis

Siguiendo los pasos dados por Atlanta Hawks con Trae Young, quien ha salido rumbo Washington a cambio de contratos expiring, desde ESPN subrayan que los Mavericks podrían replicar tal fórmula; es decir, no quieren a cambio rendimiento inmediato, sino rebajar en más de 50 millones de dólares su gasto salarial para tener flexibilidad para dar los pasos que desean con Cooper Flagg como pieza fundacional.

Obviamente ese bajo coste responde a un último aliento. El plan inicial, y más viendo que tras no operarse Davis volverá en unas seis u ocho semanas, es intentar sacar el máximo rédito por su activo; y sí, eso de traduce en pedir rondas para futuras ediciones del draft.

Anthony Davis, ¿objetivo de los Warriors?

Hay que entender que hacerse con Davis es una apuesta muy fuerte. Hablamos de que debe percibir un total de 174 millones de dólares hasta 2028, por lo que su contratación solo tiene sentido para un equipo que desee ganar ya y que esté dispuesto a pagar mucho en impuesto de lujo. Se ha hablado mucho de los Atlanta Hawks, pero cuidado con los Golden State Warriors.

Pese a que los californianos parecen algo olvidados al estar en tierra de nadie, hace escasos días era el periodista Chris Haynes el que disparaba el hype con el equipo de Stephen Curry al asegurar que este estaba considerando ir a por el ala-pívot; eso sí, el acercamiento inicial no habría sido del agrado de Dallas, ya que las piezas ofrecidas no terminaban de encajar en lo que desean hacer los de Texas. Veremos si en este segunda ronda de conversaciones pueden llevarse el gato al agua.