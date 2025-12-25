Chris Froome, Hugh Carthy y Oier Lazkano, entre los ciclistas sin contrato para 2026

2025 está a punto de terminar y toca pararse a echar un ojo al mercado ciclista, más en concreto a la amplia lista de corredores que aún están sin contrato. Hay de todo. Gregarios, especialistas contra el crono, un ganador del Tour de Francia... ¡Vamos al lío!

Empezamos por las que pueden ser las dos mayores figuras de la lista: Hugh Carthy y Michael Hepburn. El británico de 31 años es quizás la cara que más sorprente. Hablamos de un corredor que en 2019 logró una victoria épica en solitario en el Tour de Suisse y que en la Vuelta a España de 2020 se impuso en la etapa reina en el Alto de l'Angliru y terminó tercero en la general, su único podio en una gran vuelta. Es cierto que en 2025 decepcionó y que eso llevó a que el equipo EF Education-EasyPost no le renovase, pero casi se daba por hecho que algún equipo apostaría por él.

En cuanto a Hepburn, el australiano, un consumado rodador y especialista en contrarreloj, ha visto como el equipo Team Jayco AlUla prescindía de su servicios. No ha habido rumores sobre su posible contratación por parte de otra estructura y la retirada, a sus 34 años, aparece como una opción muy real.

Quien sí parece que tendrá un sitio en la temporada 2026 es Louis Barré. Desde hace algunas fechas se le ha vinculado fuertemente con el equipo Team Visma | Lease a Bike, e incluso ha hecho algún entrenamiento con ellos, pero hasta la fecha no ha firmado. Situación similar vive un Derek Gee, que si bien no fue WorldTour el año pasado parece estar a punto de unirse al Lidl-Trek.

El caso de Oier Lazkano

Tras deslumbrar en Movistar y firmar para 2025 con Red Bull Bora, la UCI anunció hace un par de meses su suspensión provisional por anomalías inexplicables en su Pasaporte Biológico del Atleta detectadas en muestras de 2022, 2023 y 2024, período en el que corría con Movistar Team.

En Red Bull optaron por dar por concluida la vinculación con el español, quien ahora lucha legalmente para lavar su nombre. Como decimos no tiene equipo, pero está por ver igualmente que le permitan correr en la campaña venidera.

Chris Froome, a un paso de la retirada

Tras cinco años en el equipo Israel - Premier Tech, Chris Froome parece estar a punto de anunciar que deja el ciclismo profesional. En 2025 ha participado en varias carreras durante la temporada. En el UAE Tour se lesionó y no fue elegido para acudir al Tour de Francia. Un grave accidente en un entrenamiento en el mes de agosto lo apartó del resto del año.

Los 30 corredores WorldTour que están sin equipo para 2026:

1. Andrea Pasqualon - Bahrain - Victorious - 37 años

2. Hugh Carthy - EF Education - EasyPost - 31 años

3. Ruben Guerreiro - Movistar Team - 31 años

4. Dion Smith - Intermarché - Wanty - 32 años

5. Julien Vermote - Team Visma | Lease a Bike - 36 años

6. Michael Hepburn - ha vi - 34 años

7. Antonio Pedrero - Movistar Team - 34 años

8. Oier Lazkano - Red Bull - BORA - hansgrohe - 26 años

9. Romain Combaud - Team Picnic PostNL - 34 años

10. Louis Barré - Intermarché - Wanty - 25 años

11. Gijs van Hoecke - Intermarché - Wanty - 34 años

12. Alex Edmondson - Team Picnic PostNL - 32 años

13. Kobe Goossens - Intermarché - Wanty - 29 años

14. Miles Scotson - Arkéa - B&B Hotels - 31 años

15. Matthew Walls - Groupama - FDJ - 27 años

16. Filip Maciejuk - Red Bull - BORA - hansgrohe - 26 años

17. Kevin Colleoni - Intermarché - Wanty - 26 años

18. Michel Ries - Arkéa - B&B Hotels - 27 años

19. Juri Hollmann - Alpecin - Deceuninck - 26 años

20. Antoine Huby - Soudal Quick-Step - 24 años

21. Welay Hagos Berhe - Team Jayco AlUla - 24 años

22. Campbell Stewart - Team Jayco AlUla - 27 años

23. Clément Davy - Groupama - FDJ - 27 años

24. Jack Rootkin-Gray - EF Education - EasyPost - 23 años

25. Anton Palzer - Red Bull - BORA - hansgrohe - 32 años

26. Giosuè Epis - Arkéa - B&B Hotels - 23 años

27. Eddy le Huitouze - Groupama - FDJ - 22 años

28. Patrick Eddy - Team Picnic PostNL - 23 años

29. Samuel Gaze - Alpecin - Deceuninck - 30 años

30. Gerben Kuypers - Intermarché - Wanty - 25 años