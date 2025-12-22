Remco Evenepoel confirma el acuerdo con Ineos: "Estaba a punto de cerrarse, pero hubo retrasos y no pude esperar más"

El ciclista belga, ahora en el equipo Red Bull Bora, admite que antes de firmar por su nuevo equipo pudo tomar hace años un rumbo bien distinto, pero por circunstancias ajenas a él no se terminó dando

Ver a Remco Evenepoel corriendo con el maillot del equipo Ineos parecía casi hecho durante mucho tiempo. Pese a que siempre ha rendido a gran nivel en el Soudal Quick Step y que este mismo equipo copaba sus deseos económicos, hubo un momento en el que el gigante británico posó los ojos sobre el belga y se entendía que era cuestión de tiempo que acabase con ellos. Sin embargo, hace meses nos encontramos con que era el equipo Red Bull Bora el que se llevaba el gato al agua. ¿Cómo se dio ese giro de guion? Así lo explica el gran corredor belga.

"El acuerdo con Ineos en otoño de 2023 estaba a punto de cerrarse, pero con todos los cambios en marcha en ese equipo, hubo algunos retrasos y no pude esperar más, así que me quedé. Me quedé porque me prometieron cosas, muchos cambios, y lo creí. Luego, en un momento dado, me di cuenta de que eso nunca iba a pasar. Necesitaba un cambio", comenta Evenepoel a los menos antes de poner en valor su saltó a Red Bull."Elegí Red Bull porque estoy muy satisfecho con la forma en que este equipo está creciendo y siento que este equipo va paso a paso. Estoy bastante seguro de que este equipo será el mejor del mundo", sentencia.

Las lesiones y la falta de progresión

Todos recordamos ese 2020 en el que Evepoel caía sin control por un puente durante la disputa de Il Lombardia. Marcó un antes y un después en su carrera y no es para menos, ya que sufrió fractura de pelvis y contusiones pulmonares, entre otras lesiones. Fueron meses de baja y siempre se ha pensado que de igual modo quedó frenada una progresión que le hubiese hecho ser hoy incluso mejor. Él mismo admite que esa y otras lesiones el han lastrado.

"Debido a los muchos contratiempos de los últimos años, a menudo he tenido que concentrarme en recuperar mi nivel inicial. Eso significaba que simplemente no había tiempo suficiente para trabajar en la capa adicional. La base debe estar lista antes de poder trabajar en esa alta intensidad. Si Tadej ataca, puedo seguir un tiempo, pero no demasiado. Tengo que trabajar en eso ahora", señala.

Superar a Pogacar y ganar el Tour

En cuanto a sus retos de futuro, deja claro que su gran obsesión es ser el mejor del mundo; y claro, eso pasa sin duda por batir sobre el asfalto al cuatro veces ganador del Tour de Francia, Tadej Pogacar.

"Sí, quiero ser mejor que Pogačar. Es muy difícil, todos lo sabemos. Pero por eso vine a Red Bull. Para dar esos pasos. Para superarlo una y otra vez. El Giro 2023 es la mayor decepción de mi carrera. Tenía una gran ventaja y nuestro plan era perfecto hasta ahora. Entonces ya habría ganado la Vuelta y el Giro, y solo me quedaría una Gran Vuelta para mi objetivo de ganar las tres Grandes Vueltas de mi carrera. Ahora tengo que ganar dos más. Y sí, creo que puedo ganar el Tour", finaliza.