La convocatoria definitiva de España para el Europeo de fútbol sala llegará el 7 de enero

Una vez se conozco la lista de jugadores, la concentración para el torneo que tendrá lugar en Lituania, Letonia y Eslovenia comenzará el 12 de enero

Ya conocemos todas las fechas clave de las últimas semanas de la Selección española masculina de fútbol sala antes de su debut en el campeonato de Europa, el cual se disputará entre el 21 de enero y el 7 de febrero en Lituania, Letonia y Eslovenia.

Según ha confirmado la Federación, el seleccionador Jesús Velasco dará a conocer el martes 30 de diciembre una prelista con un número que rondará los 30 jugadores, mientras que la convocatoria definitiva para el torneo se anunciará el 7 de enero. Respecto a la concentración del equipo, esta arrancará el día 12 con el objetivo de ultimar la preparación antes del debut continental.

Los primeros rivales de España en el Europeo

Tal y como anunciamos hace tiempo, España ya conoce el camino que deberá recorrer en el Europeo de fútbol sala. El combinado nacional ha quedado encuadrado en el grupo C, cuya sede estará en Eslovenia, junto a la selección anfitriona, Bélgica y Bielorrusia. Sin duda se trata de un grupo exigente, con rivales de distinto perfil, en el que el conjunto español parte como uno de los favoritos a alcanzar la siguiente fase.

Buceando un poco vemos que el historial de enfrentamientos refleja la experiencia acumulada por España ante sus adversarios. Frente a Eslovenia, rival al que se medirá en su propio territorio y con el que debutará el día 23 a las 20:30 horas, la selección española se ha enfrentado en 20 ocasiones, con un balance de 16 victorias, tres empates y una sola derrota.

Un dominio espectacular también ante Bélgica

Ante Bélgica, los precedentes ascienden a 29 encuentros, saldados con 23 triunfos, cuatro empates y dos derrotas. Más reducido es el precedente frente a Bielorrusia, a la que España solo se ha medido una vez, en el Campeonato de Europa de 2010, con una contundente victoria por 9-1.

Volviendo a la prelista y a la semana de espera que habrá hasta tener el nombre definitivo de los jugadores que viajarán, el plan de Jesús Velasco y su equipo de trabajo es poder evaluar el estado físico y competitivo de los jugadores antes de realizar los últimos ajustes en la convocatoria definitiva, que será después de la jornada que se jugará el 6 de enero.