Ya es oficial: Carolina Marín, inscrita para el Europeo de Huelva

La organización del campeonato invita a la tres veces campeona del mundo a la espera de conocer si finalmente estará recuperada para jugar

El sueño de Carolina Marín está más cerca, o al menos eso es lo que se extrae de la decisión tomada en relación al Campeonato de Europa de Bádminton 2026, que se celebrará en Huelva del 6 al 12 de abril próximos con más de 200 deportistas de más de una veintena de países.

La organización de tal evento, a través de la Federación Española de Bádminton, ha informado de que la deportista onubense ha recibido una invitación para formar parte del cuadro de individual femenino si logra recuperarse a tiempo para competir en su ciudad natal y en el palacio de deportes que lleva su nombre; es decir, está oficialmente inscrita, pero no es seguro que pueda participar.

Recordemos que la volantista se sometió en febrero a una nueva intervención en la rodilla derecha, que exige un plazo de recuperación de una seis semanas, por lo que su participación está en riesgo.

Si finalmente no puede jugar no será en caso alguno a causa de falta de ganas. La propia Carolina Marín ha señalado en más de una ocasión que su deseo era poner un broche final a su carrera en este Europeo en Huelva; todo ello tras acumular en su palmarés siete coronas continentales, además del oro olímpico en Río 2016 y tres Campeonatos del Mundo.

Las participantes del cuadro femenino de Huelva 2026

La organización del Europeo incluye a Marín dentro de la nómina de participantes que se encuentran en el listado oficial, que reúne a las principales figuras del bádminton europeo. No obstante, aún falta por celebrarse el sorteo oficial de los cuadros masculino, femenino, de dobles de cada sexo y el mixto.

El cuadro individual femenino, donde además de Marín se encuentra la española Clara Azurmendi, hay deportistas como las danesas Mia Blichfeldt, Line Kjærsfeldt, Line Christophersen y Julie Dawall Jakobsen, la escocesa Kirsty Gilmour, la turca Neslihan Arın, la ucraniana Polina Buhrova y la alemana Yvonne Li.

El cuadro masculino y las parejas destacadas de Huelva 2026

En la competición masculina, junto a los españoles Álvaro Leal y Pablo Abián, destacan tres volantistas que actualmente están posicionados entre los diez mejores del ránking mundial: el danés Anders Antonsen (número 3), el francés Christo Popov (número 5) y su compatriota Alex Lanier (número 8). En la nómina de participantes también destacan el francés Toma Junior Popov, el danés Rasmus Gemke y el irlandés Nhat Nguyen.

España contará con doble representación en cada una de las pruebas de dobles. En el apartado masculino, se encuentran las duplas formadas por Rubén García y Carlos Piris, así como Jacobo Fernández y Alberto Perals, ambas clasificadas por su posición en el ranking.

Entre las parejas más destacadas figuran los daneses Kim Astrup y Anders Skaarup Rasmussen, los ingleses Ben Lane y Sean Vendy, los hermanos franceses Christo Popov y Toma Junior Popov, así como la dupla danesa formada por Daniel Lundgaard y Mads Vestergaard. La representación nacional en dobles femenino correrá a cargo de Paula López y Lucía Rodríguez, además de Nikol Carulla y Carmen Jiménez, dos binomios jóvenes que han mostrado una notable progresión durante el último año.