Portugal - España | Horario, canal y donde ver en TV al XV del León en la semifinal del Campeonato de Europa de Rugby 2026

España y Portugal se juegan el pase a la final del Campeonato de Europa, que se va a jugar en Leganés

España y Portugal repiten la misma semifinal de los últimos años y se juegan este domingo el pase a la final del Campeonato de Europa de rugby en un duelo que enfrenta a las dos únicas alternativas que tiene Georgia en los últimos años.

Los Lelos han sido los auténticos dominadores del rugby europeo fuera del VI Naciones y, previsiblemente, un año más esperarán en la final al vencedor del duelo ibérico. Sus diferencias con Rumanía, su rival en semifinales, les hace ser claramente favoritos.

No está tan claro ese favoritismo entre Portugal y España. La igualdad ha sido máxima en los últimos años y, pese a que el partido se juega en Lisboa, allí ya ganó el XV del León el pasado año para meterse en la final del Rugby Europe Championship ante los georgianos.

La mejoría española en los últimos años también se ha visto reflejada en el marcador. En 2023, el triunfo luso en Lisboa fue claro (27-10), todo se igualó en 2024 (33-30) y ya en 2025 los españoles le dieron la vuelta a la tortilla (31-42). Los Lobos, como se conoce a los portugueses, han hecho una fase de grupos impresionante y llegan ahora crecidos a este partido.

Falta les hará porque los españoles ya les han 'comido la moral' de forma indirecta. Los Iberians y los Lusitanos, dos equipos formados por la mayor parte de ambas selecciones, se han visto en dos ocasiones en la reciente Rugby Europe Super Cup y en ambas ha ganado el cuadro español, la última de ellas hace poco más de un mes en la gran final celebrada en Ámsterdam (42-17).

El seleccionador español, Pablo Bouza, ha convocado para esta semifinal del Campeonato de Europa a la columna vertebral que integra la franquicia de esos Castilla León Iberians, así como seis jugadores de equipos del top 14 de Francia (Jon Zabala, Joel Merkler, Álvaro García, Lucien Richardis, Manex Ariceta y Oriol Marsinyac), otros seis de la Pro D2 (Hugo Pirlet, Ekain Imaz, Kerman Aurrekoetxea, Alberto Carmona, Luca Tabarot e Ignacio Piñeiro; y dos de Nationale (Gonzalo López Bontempo y Raphael Nieto).

Es decir, cuenta con el mejor equipo posible ante unos lusos que llegan con ganas de revancha tras las últimas derrotas encajadas ante los Leones.

A qué hora juegan Portugal y España en el Campeonato de Europa de Rugby 2026

Portugal y España se enfrentan en una de las semifinales del Campeonato de Europa de Rugby 2026, en un partido que tendrá como sede el Estádio do Restelo (Lisboa). El duelo se disputará este domingo 8 de marzo de 2026 a partir de las 15:00 horas.

Cómo ver en TV el Portugal - España el Campeonato de Europa de Rugby 2026

Los derechos de los partidos de España en nuestro país los tiene RTVE, por lo que ahí será el lugar donde se podrá seguir este campeonato, ya sea en Teledeporte o a través de la aplicación RTVE Play. Teledeporte conectará unos minutos antes y retransmitirá este Portugal - España del Campeonato de Europa de Rugby 2026.

También podrá conocer toda la actualidad del partido en ESTADIO Deportivo, donde les informaremos de todo lo que ocurra alrededor del trascendental encuentro del XV del León ante los portugueses.