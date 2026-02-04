Carolina Marín se complica mucho su presencia en el Europeo de Bádminton 2026 de Huelva

La jugadora andaluza se opera del menisco de su rodilla derecha y se recuperaría apenas veinte días antes de que comience el Europeo 2026 de Bádminton

Malas noticias para Carolina Marín. La jugadora andaluza ve seriamente complicada su participación en el Europeo de Bádminton 2026 que se va a celebrar en el pabellón de Huelva que lleva su nombre después de que se haya tenido que someter este miércoles a una operación de menisco en su rodilla derecha.

Ante las molestias que le impedían entrenarse con normalidad desde hace meses, tanto Carolina Marín como su entorno han optado por la operación. Se estima que su periodo de recuperación se prolongue durante unas seis semanas, por lo que podría volver a entrenar apenas tres semanas antes de que comience el Europeo de Bádminton, que se celebra entre el 6 y el 12 de abril.

"Tras varias pruebas realizadas, se ha tomado la decisión de intervenir, pues los plazos de recuperación le permiten mantener sus objetivos deportivos", publicaba el equipo de comunicación de la jugadora onubense.

La operación la ha llevado a cabo por el doctor Manuel Leyes, y según han hecho público, ha transcurrido sin problemas. En ella, a la campeona olímpica en Río 2016 se le ha realizado una meniscectomía parcial del menisco interno y del menisco externo de la rodilla derecha.

Este mismo martes, Carolina Marín recibía en Barcelona un premio y nada hacía esperar que tuviera programada esta operación. No obstante, el anuncio de que llegará a tiempo para sus objetivos deportivos, que son esos Europeos de su tierra, tranquiliza, aunque está por ver en qué condiciones podrá participar, ya que el margen de preparación es mínimo.

Marín no disputa un partido desde las semifinales de los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando se rompió el ligamento cruzado de su rodilla derecha en un duelo que dominaba y en el que estaba muy cerca de la final olímpica. Tras muchos meses de recuperación, la andaluza empezó a entrenarse con normalidad desde mediados del pasado año y todo hacía indicar que llegaría sin problemas a la cita europea, pero esta operación lo ha complicado todo.

Mensaje de optimismo del equipo español

Sus compañeros en el equipo que competirá en Huelva, Clara Azurmendi, Lucía Rodríguez, Nikol Carulla, Carmen Jiménez y Rubén García, se encuentran concentrados y compitiendo en Tailandia. Y, desde allí, han mandado un video en el que mostraban sus ganas de competir en Huelva.

“Tenemos muchas ganas de jugar en Huelva, de jugar en casa. Es una oportunidad muy bonita de pelear por un buen resultado con nuestra gente cerca y de disfrutar de un muy buen ambiente”, señala Clara Azurmendi, uno de los referentes del equipo español aparte de Carolina Marín.

A ella se añade una Carmen Jiménez que también deja claro que pelear en casa va a ser un plus en este Europeo. “Este año voy a disputar mi segundo Campeonato de Europa. Estoy muy ilusionada de que sea en España y muy contenta de que este logo nos vaya a representar”, afirmaba.