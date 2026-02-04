El Barça anuncia la renovación de Ian Barrufet

El joven jugador, internacional con los Hispanos, seguirá perteneciendo a la entidad blaugrana al menos hasta junio de 2029

La lógica se ha impuesto con todo su peso. El Barça y el extremo Ian Barrufet han alcanzado un acuerdo para ampliar por dos temporadas más, hasta junio de 2029, el contrato del internacional español, tal y como ha hecho oficial a través de sus redes sociales el club catalán.

El movimiento del Barcelona era plenamente necesario, ya que el extremo izquierdo acababa su anterior contrato en junio de 2027; es decir, estaría entrando en sus últimos meses vinculación con una entidad a la que llegó en 2016 y con la que ha pasado por todas las categorías inferiores hasta debutar con el primer equipo.

Por si en la entidad azulgrana tenían alguna duda, Barrufet firmó una tremenda campaña 2024-25 con el Melsungen de la Bundesliga alemana, equipo al que estaba cedido. Como decimos, tal préstamo en la liga germana el pasado curso permitió al hijo del mítico portero azulgrana David Barrufet consagrarse en la élite bajo las órdenes del técnico español Roberto García Parrondo. Allí llegó a ser el máximo goleador de la Liga Europa con 81 dianas y alcanzó la Final a Cuatro de la competición.

Si ese tremendo rendimiento ya aseguraba su regreso al Barça, ahora ha terminado por echar la puerta abajo al consolidarse en los esquemas del entrenador Carlos Ortega gracias a su enorme versatilidad, con 24 goles hasta el momento en la presente Liga de Campeones.

El paso al frente de Barrufet en el ámbito continental

Y hay más, ya que a sus 21 años también es un fijo en las convocatorias del seleccionador Jordi Ribera. En el último Europeo tuvo un papel destacado, especialmente por sus diez goles en la victoria de la segunda fase ante Francia (36-32). Exacto, ya es un excelente jugador y tiene camino de sobra por delante para seguir creciendo y convertirse en uno de los mejores de la historia del Barça.

Ha sido una decisión sencilla. Con la intención de dar forma a una columna vertebral fuerte y con talento, la dirección deportiva azulgrana tenía subrayada en rojo la continuidad de Barrufet como parte de un plan trazado por la secretaría técnica azulgrana para construir un equipo a través de una base que se extienda hasta 2029. Recordemos que ya a lo largo de la pasada campaña se completaron las renovaciones del pivote Luis Frade, el extremo Aleix Gómez o el central Petar Cikusa.