Carolina Marín rompe su silencio y confirma que es cuestión de días: "La decisión está tomada"

La leyenda del deporte español tiene en el horizonte el Europeo de Huelva como posible campeonato en el que regresar a la acción tras su grave lesión en los Juegos Olímpicos de París 2024

La fecha límite se acerca. Si en su momento supimos que Carolina Marín aparecía entre las jugadoras inscritas al Europeo que tendrá lugar en Huelva a partir del 12 de abril, posteriormente ha habido un extraño cruce de informaciones que fueron desde la confirmación por parte de la organización de la presencia de la onubense, hasta ver al propio entorno de esta negarlo. Pues bien, a tres semanas del evento la campeona olímpica en Río de Janeiro 2016 subraya el buen estado de su rodilla y que a estas alturas ya tiene tomada una decisión; eso sí, no la comunica por el momento.

Carolina, quien recibirá un homenaje por su trayectoria deportiva el próximo 12 de abril en Huelva en la jornada de clausura de los Europeos de bádminton, deja entrever que su reaparición tras la grave lesión de rodilla que sufrió en los Juegos de París el 4 de agosto de 2024 llegará en dicho torneo, pero emplazándonos a un anuncio posterior.

"Todavía no lo sé, pronto sabréis noticias. Más pronto que tarde. Las sensaciones son muy buenas con mi rodilla. Otra cosa no puedo decir. No tengo una fecha límite para anunciarlo. Me he querido ir viendo día a día. La decisión está tomada y por eso os traslado que más pronto que tarde se sabrá la decisión definitiva", comenta durante el evento de Sanitas 'Juntos haciendo historia'.

Una operación necesaria para Carolina Marín

Adía de hoy sabemos que Carolina Marín se recupera favorablemente de una meniscectomía parcial del menisco interno y del menisco externo de su rodilla derecha; todo ello pese a tener un ligero percance hace un par de meses.

"Tomé una maravillosa decisión hace mes y medio cuando hablé con el cirujano y me propuso operarme o infiltrarme. No lo dudé. Quise operarme porque tenía un dolor muy punzante que llevaba sufriendo cuatro o cinco meses. No me dejaba casi ni caminar. Tomé la mejor decisión porque estoy contenta con el resultado. Ahora no cojeo ni no tengo dolor. Para mi lo prioritario ha sido tener vida y salud, lo secundario el deporte. Ahora hasta el humor me ha vuelto a cambiar; una aprende de las cosas que le pasa en la vida. De las tres roturas de rodilla anteriores he aprendido mucho y ahora ya no solamente pienso fríamente sino con la cabeza y el corazón", recalca.

Recuperada sí, pero sin llegar al nivel de antaño

Por último, la fantástica jugadora de bádminton deja claro que si bien se siente bien a nivel físico, en caso alguno puede decir que su movilidad o estado de forma sea como la de antes de sufrir esa gravísima lesión en la capital francesa.

"Nunca se puede saber en qué porcentaje está la rodilla, pero tengo limitaciones en movimientos. Nunca he podido hacer una máxima flexión, tampoco me lo recomendó el cirujano. Voy progresando poco a poco, pensando en el día a día. Siempre pienso en el futuro pero no vivimos el presente y uno de los objetivos de este año era vivir el presente", concluye.