Carolina Marín: "En muchas etapas necesité ese tipo de ayuda para afrontar situaciones adversas previas a un partido y saber lidiar con la presión"

La campeona olímpica, ya retirada de la práctica del bádminton, participa en una conferencia sobre resiliencia y cuidado profesional junto a Juan José López, médico personal de Carlos Alcaraz

Llegar a lo más alto nunca será sencillo. Ese es el mensaje que transmite Carolina Marín, leyenda del bádminton que ha vivido los dos extremos del deporte profesional: el cielo de coronarse la mejor del mundo y el infierno de lesiones que te postran física y mentalmente. Con ese enorme bagaje a sus espaldas, la que fuese campeona olímpica en Río de Janeiro 2016 ha participado en una conferencia con la que desea transmitir los valores de esfuerzo y sacrificio que requieren ser profesional.

Recientemente retirada, la onubense de 32 años tiene a sus espaldas tres títulos mundiales, cuatro europeos y un oro olímpico en lo que una trayectoria envidiable que la convierte en leyenda del deporte español. ¿Ha sido sencillo? Para nada. Así explica lo difícil que es llegar a lo más alto.

"No creo en la suerte, ni en la buena ni en la mala, sino que hay trabajarla. Yo tenía poco talento pero mucha base de trabajo y me exprimí al máximo y tuve la suerte de coincidir con un entrenador que me exprimió más allá de mis límites", comenta durante su participación en una conferencia sobre la resiliencia y el cuidado profesional junto al doctor traumatólogo Juan José López, médico personal del tenista Carlos Alcaraz; iniciativa que se enmarca en el ciclo 'Detrás del Juego: Una Charla Inspiradora'.

La que fuese número 1 del bádminton mundial habló sobre su camino desde la base al profesionalismo, transmitiendo los valores de entrega y superación personal a cientos de estudiantes que la escucharon con atención. "Si hay un niño o una niña con mucho talento y ese talento no se trabaja, a medio y largo plazo, eso no vale nada", subraya.

Un camino que exige acompañamiento psicológico

Hubo un tiempo que acudir a un psicólogo era entendido como un gesto de debilidad; sin embargo, en el presente no hay deportista o equipo que no haga uso de tal herramienta para mejorar su rendimiento desde la mental. Justo sobre salud mental y de cómo se entiende en la sociedad actual, habló Carolina.

"Nunca he tenido tapujos en hablar de esto. Mi primer psicólogo lo tuve con 15 años y estoy con el actual desde 2018. Pasé por muchas etapas en las que necesité ese tipo de ayuda para afrontar situaciones adversas previas a un partido y saber lidiar con la presión", reveló.

Para cerrar su intervención, Marín ánimo a los escolares a practicar deporte y recordó que "en España, hace diez años, nadie sabía lo que era el bádminton y hoy en día creo que todo el mundo ya sí sabe qué es".