Guillermo Rojo: "Mi objetivo es llegar a Los Ángeles 2028"

Guillermo Rojo personifica la fusión entre el éxito paralímpico y la vanguardia aeroespacial. El medallista de oro en Tokio conversó con ESTADIO Deportivo en el evento New Space & Solutions sobre su labor entrenando a la astronauta Sara García Alonso y su vida como guía de élite

El pasado 14 de abril de 2026, el auditorio de La Cartuja con el evento New Space & Solutions se convirtió en el escenario de una de las charlas más inspiradoras. En un rincón donde la tecnología aeroespacial y la innovación suelen llevarse todo el protagonismo, la figura de Guillermo Rojo destacó por su capacidad para unir dos mundos aparentemente opuestos: el atletismo de élite y la preparación para la vida más allá de la atmósfera.

Sin embargo, su currículum va mucho más allá de las pistas de atletismo. Rojo es conocido mundialmente por haber alcanzado la gloria en los Juegos de Tokio 2020, donde se colgó la medalla de oro como guía de Gerard Descarrega, y por su reciente papel como semifinalista en los 100 metros lisos de los Juegos de París. Pero, de forma paralela, ha desarrollado una carrera científica como preparador físico de astronautas, colaborando con gigantes como la ESA y la NASA. En la actualidad, su labor se centra en la puesta a punto de Sara García Alonso, la astronauta española que simboliza el futuro de nuestro país en el más allá.

Un giro de guion marcado por la solidaridad y el éxito

La trayectoria de Rojo como guía no fue algo planeado desde su infancia, sino fruto de una oportunidad inesperada en 2018. Tras años siendo uno de los mejores velocistas de 400 metros en España, su vida cambió cuando "el director técnico de la ONCE me llamó para ser guía de un chico invidente que se había quedado sin compañero por una lesión", recordó el atleta. Aceptó el reto de acompañar a Descarrega al Campeonato de Europa de Berlín con apenas cinco días de margen para entrenar la coordinación. Aquella apuesta resultó ser un éxito rotundo: "En cinco días de entrenamiento, y sin haber guiado jamás en mi vida, fuimos campeones de Europa con una grandísima marca", señaló Guillermo Rojo.

Este éxito inicial fue el germen para seguir compitiendo por el trabajo en equipo. Para Guillermo, la conexión con el atleta al que guía va mucho más allá de lo físico, especialmente cuando los resultados no acompañan. Al recordar la descalificación que sufrieron en el Mundial de Dubái 2019, el deportista subrayó la importancia de la unión emocional: "Los triunfos se comparten y también las derrotas; supimos recomponernos y coger energía, fuerza y rabia para ganar esos juegos de Tokio", comentó.

Rumbo a Los Ángeles 2028

A pesar de sus logros pasados, Guillermo Rojo no permite que su carrera se estanque. Tras su paso por París, tomó la decisión de mudarse a Mallorca para seguir acompañando a Joan Munar, un deportista con el que busca alcanzar un mejor rendimiento. Su objetivo ahora es ser el guía más completo posible, centrándose en la versatilidad y la punta de velocidad pura. "Me estoy preparando para ello, enfocando esta etapa en ser más versátil para cualquier persona que me pueda necesitar", comentó respecto a su preparación para los próximos Juegos de Los Ángeles.

La importancia de la divulgación espacial

Finalmente, su presencia en el New Space & Solutions no fue casual. Para él, el espacio representa la máxima expresión de la curiosidad humana, un sentimiento que vincula directamente con el esfuerzo deportivo. Guillermo Rojo cree firmemente en la necesidad de traducir los avances científicos espaciales para que la sociedad los comprenda y valore. "Me encanta comunicar porque es la manera de hacer llegar todo este desarrollo tecnológico y de conocimiento que va a repercutir en el futuro de nuestro bienestar", afirmó con pasión.

Para el versátil atleta, como reza la insignia de su mono azul, la misión no termina en la meta, sino en la capacidad de inspirar a otros a mirar hacia las estrellas, pues según sus propias palabras: "La gente tiene que saber la importancia de la tecnología aplicada al espacio y cómo va a repercutir en sus vidas".