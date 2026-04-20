Jon Rahm lo ha vuelto a hacer en México

El golfista español ha vencido en tierras mexicanas y ha sumado su segundo título de la temporada tras el conquistado en Hong Kong

El golfista español Jon Rahm se ha situado en el puesto 20 de la clasificación mundial, lo que supone su mejor posición desde diciembre de 2024, después de su victoria ayer, domingo, en el torneo de México de LIV, el circuito saudí de golf, su segundo título de la temporada tras el de Hong Kong.

Rahm, de 31 años, comenzó la campaña en el puesto 97, pero al empezar a sumar los torneos de LIV para el ránking mundial desde la primera prueba de Riad a comienzos de febrero, el golfista vasco no ha parado de escalar en la clasificación.

A su segundo título de esta temporada, el exnúmero uno del mundo acumula tres segundos puestos y un quinto, lo que le ha consolidado en el liderazgo de la liga saudí.

Un pleno español en México

El catalán David Puig, segundo en México, su mejor posición en las cinco temporadas que lleva en LIV, también da un salto considerable en la clasificación y pasa del 82 al 61, el puesto más alto que hasta ahora ha alcanzado durante su carrera, según la actualización del ránking mundial (OWGR, en sus siglas en inglés) publicada este lunes.

El tercer español es Ángel Ayora (110), que no jugó este fin de semana, mientras que Josele Ballester, tercero en México, salta del 184 al 146.

Scottie Scheffler sigue en cabeza en la tabla

El estadounidense Scottie Scheffler se mantiene una semana más como número uno por delante del norirlandés Rory McIlroy. Tercero se sitúa el inglés Matt Fitzpatrick después de ganar ayer a Scheffler en el desempate en el torneo RBC Heritage, del PGA Tour, disputado en Carolina del Sur (Estados Unidos).

Es la primera ocasión en la que Fitzpatrick, de 31 años, alcanza el tercer puesto en el ránking. Completan el top 10 Cameron Young (4), Justin Rose (5), Colin Morikawa (6), Tommy Fleetwood (7), Russell Henley (8), Xander Schauffele (9) y J.J. Spaun (10).

A Rahm no le preocupa el futuro financiero del LIV Golf

Y mientras algunos están preocupado por los rumores que ponen en entredicho el futuro financiero y la continuidad del LIV Golf, Rahm ha comentado en estos últimos días cómo le ha llegado la información: "Todo salió de repente, yo no estaba preocupado por eso en ese sentido. Normalmente, antes de que los rumores salgan, nosotros sabemos o hay alguien dentro de la liga que sabe algo, esto fue tan rápido que no me preocupé".Y, por supuesto, no esconde cuál es su postura sobre el tema: "Hasta que las personas a cargo me digan si hay validez o no en los rumores, para mí no tiene sentido pensar en ello".

Asimismo, Scott O'Neil, director ejecutivo de LIV Golf, también ha hablado en la transmisión para el sitio web de la liga. Y el directivo negó que el circuito vaya a desaparecer, pero aceptó que se plantean algunos cambios: "Lo que realmente me entusiasma es cómo vamos a avanzar. Hablé de algunos cambios estructurales que se avecinan. Lo primero que les digo a los jugadores es que LIV Golf no es para todos. Si quieres pasar tu tiempo en Estados Unidos, esta no es la liga para ti. Ahora estamos en más de mil millones de hogares en todo el mundo donde puedes vernos".

A pesar del lustro que tienen en el mercado, Scott O'Neil ha dicho que la LIV Golf tiene un futuro brillante y puso como medida de proyección a las principales ligas deportivas estadounidenses, en las que tiene experiencia: "Habiendo trabajado en la NBA, la NHL y la NFL, en equipos y ligas, y con diferentes experiencias es emocionante venir aquí y poder reinventar lo que hacemos. El LIV Golf es una liga con apenas cinco años de historia. Sé que hay quienes están en contra de la LIV Golf, pero ¿acaso el golf es mejor sin LIV Golf?".