Jon Rahm se olvida del Masters y pasa del futuro del LIV Golf

El golfista vasco empieza a lo grande el México City LIV Golf tras sus malas sensaciones en el reciente Masters de Augusta

El golfista español Jon Rahm parece haber dejado atrás sus malas sensaciones y peor resultado en el Masters de Augusta, en el que sólo jugó a gusto en la última jornada, pero acabó muy retrasado, y ha retomado su participación en el circuito del LIV Golf a su nivel, peleando por las primeras plazas.

Rahm parece ser el que mejor ha superado el 'trauma' post Masters de Augusta y mientras que otros como DeChambeau o Hatton -tercero en el Augusta National- han empezado mal en el México City LIV Golf, el León de Barrika se ha situado segundo y ha entregado una tarjeta de 65 golpes y seis bajo el par del campo del Club de Golf Chapultepec, donde se está disputando el evento.

Sólo el francés Victor Perez, con -9, ha sido mejor que el español en la jornada inaugural de este torneo. De hecho, Rahm lideró la mayor parte de la jornada, pero al final, con una gran racha de birdies en los últimos hoyos, le desplazó Pérez.

Tras Rahm y Pérez, con -4, hay hasta siete jugadores: los estadounidenses Harold Varner y Dustin Johnson, los surcoreanos Kim Min-kyu y Song Young-han, el zimbabuense Scott Vincent, el británico Ian Poulter y el belga Thomas Detry.

Sergio García sigue hundido

En cuanto a los españoles, David Puig y Luis Masaveu tuvieron una buena jornada y acabaron con -2 (69 golpes), lo que les hace estar en la decimoquinta posición. Josele Ballester (29º) se quedó en el par del campo, mientras que Sergio García aún sigue con sus 'fantasmas del Masters' y acabó la jornada con cuatro golpes sobre el par del campo mexicano.

Por otro lado, en la competencia por equipos, el equipo de Jon Rahm, Legión XIII, se ha situado en cabeza, seguido de 4Aces GC, que está liderado por el norteamericano Dustin Johnson.

Jon Rahm descarta un cercano final del LIV Golf

Jon Rahm, tras acabar segundo, tuvo que afrontar la cuestión de la que se viene hablando en los últimos días sobre un posible final del LIV Golf y que, también en México, negaron los altos cargos del circuito saudí. Scott O'Neil, director ejecutivo de LIV Golf, no sólo negó una posible salida del fondo saudí a final de año, sino que piensa en seguir "avanzando".

Rahm, por su parte, no quiere entrar en especulaciones y asegura estar muy tranquilo. "Todo salió de repente. Yo no estaba preocupado por eso en ese sentido. Normalmente, antes de que los rumores salgan, nosotros sabemos o hay alguien dentro de la liga que sabe algo, esto fue tan rápido que no me preocupé", avisa el golfista vasco.

E León de Barrika tiene claro de que, como cabeza visible de los jugadores, él será informado si ocurre algo, de ahí que pase de las habladurías. "Hasta que las personas a cargo me digan si hay validez o no en los rumores, para mí no tiene sentido pensar en ello. Estamos aquí en México, sabíamos que íbamos a jugar y estamos preparados para este torneo", sentenció el español, descartando seguir hablando de un asunto que él no lleva.