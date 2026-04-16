El rugby español se la juega en las Series Mundiales

Llega la hora de la verdad para las selecciones españolas, que comienzan en Hong Kong los torneos finales de las SVNS World Championship

Después de acabar en séptima posición en los seis primeros torneos de las Series Mundiales (SVNS World Championship), la selección española de rugby 7 masculina comienza el momento de la verdad, cuando en los tres torneos finales defenderá el subcampeonato logrado el pasado año y, lo más importante, su presencia entre las ocho mejores selecciones mundiales, que permitirá jugar de nuevo ante los mejores la próxima temporada.

El combinado español ha alternado buenos torneos, como en Vancouver, donde logró el subcampeonato, con otros en los que falló, aunque mostró estar al nivel de las mejores selecciones y, salvo a Suráfrica, ha podido ganar a todos.

En esta primera cita con 12 selecciones se enfrentará en Hong Kong a Argentina, Uruguay y Sudáfrica. Ante Los Pumas 7's, a los que se ha enfrentado en todos los torneos este año, se jugaría el segundo puesto del grupo, dado que Suráfrica aparece como clara favorita en el mismo. Es el partido que abre el torneo y que podría decidir el devenir de españoles y argentinos en esta primera cita asiática.

La selección femenina, por su parte, es una de las cuatro que han logrado meterse tras superar unas fases previas y se han unido a las ocho que llevan jugando esos seis torneos que hasta ahora se han celebrado en las Series Mundiales. El combinado de Mariví Ribera tiene, por tanto, como objetivo acabar entre las ocho primeras en estos tres torneos y poder jugar la próxima temporada en la máxima categoría de las SVNS World Championship.

La selección española femenina de rugby 7 también se la jugará, previsiblemente, ante Argentina, la otra selección de su grupo que llega desde la 'previa'. Ese será el tercer partido, aunque antes tratará de sumar algo frente a Estados Unidos o Francia, dos selecciones a priori superiores ante las que, de no ganar, intentará sumar bonus defensivo.

Vuelven Bolinches y Juanchín Ramos

El combinado masculino que entrena Paco Hernández cuenta con la baja del delantero Ángel Bozal, aunque recupera a Enrique Bolinches y a su capitán, Juanchín Ramos. Juan Martínez y Gabriel Rocaríes se caen con respecto a la última cita por Norteamérica, pero éstos, por decisión técnica.

Junto a Bolinches y Juanchín Ramos, forman el combinado español en esta cita asiática Edu López, Jeremy Trevithick, Paco Cosculluela, Roberto Ponce, Martín Sorreluz, Manu Moreno, Pol Pla, Antón Legorburu y Tobías Sainz-Trápaga.

Dos bajas en la selección femenina

En el equipo femenino, Mariví Ribera ha convocado a las noveles Arancha Leotte y Martina Serrano para cubrir las importantes bajas de María Calvo y María García Gala, a las que la seleccionadora española espera recuperar para la próxima cita de Valladolid.

Sí estarán en Hong Kong Denisse Gortázar, Carlota Caicoya, Juana Stella, Silvia Morales, Marta Fresno, Marta Cantabrana, Paula Requena, Amets Ulibarri, Carmen Miranda Abril Camacho y la capitana Olivia Fresneda.

Calendario de España en las SVNS World Championship de Hong Kong

Las seis horas de diferencia que hay entre España y China hacen que la mayor parte de los partidos se jueguen en horario nocturno en España y sólo las eliminatorias de cuartos y la última cita masculina del viernes se disputan en un horario matutino en el horario peninsular.

Éstas son las horas de los partidos de las selecciones españolas en las SVNS World Championship de Hong Kong:

Viernes 17 de abril

04:54 horas: (Fem): USA – España

05:16 horas: (Masc): Argentina – España

07:34 horas: (Fem): Francia – España

08:49 horas: (Masc): Sudáfrica – España

Sábado 18 de abril:

03:30 horas: (Fem): Argentina – España

04:16 horas: (Masc): España – Uruguay

A partir de las 9:39 horas del sábado comenzarán los cruces eliminatorios.