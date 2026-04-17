España tumba a su bestia negra en las Series Mundiales de rugby

El equipo español, tras caer ante Argentina en el su debut en Hong Kong, barre a Suráfrica y ahora deberá hacer lo propio con Uruguay para meterse en cuartos

Perdió su 'final' y barrió al que no se esperaba. La selección española de rugby 7 ha logrado sobrevivir a una durísima primera jornada en el torneo de las Series Mundiales de Hong Kong y tendrá la opción ante Uruguay de cerrar su pase para los cuartos de final después de lograr lo que no había hecho en toda la temporada: batir a Suráfrica.

España había salido vapuleada en su debut en el torneo ante Argentina. Los Pumas 7's les barrieron con un contundente 14-38 gracias a un rápido parcial inicial de 0-26. Españoles y argentinos se han cruzado en todos los torneos de este año y siempre han mantenido unos partidos parejos y disputados.

La paliza cosechada, en la que Tobías Sainz-Trápaga y Antón Legorburu salvaron la honra en el tramo final con sendas anotaciones, hacía prever lo peor ante una Suráfrica que siempre ha ganado a España este año con comodidad, que acabó como líder tras los seis primeros torneos y es la actual campeona del mundo.

Sin embargo, en el segundo partido apareció la mejor versión de Los Leones 7's, que ganaron a Suráfrica por 31-12. Sainz-Trápaga y Edu López rompieron muy pronto a la mejor defensa de la primera fase estas SVNS World Championship. Los dos mimos protagonistas liquidaron el encuentro con dos nuevos ensayos en la segunda mitad y a ellos se sumó otro de Jeremy Trevithick. Los 'Blitzbokke' maquillaron el resultado en el tramo final con las marcas de Shilton van Wyk y Donavan Don.

España juega el último partido del grupo ante Uuruguay. Los Teros llegan desde la fase previa y cayeron ante Suráfrica (12-7) y Argentina (40-19), con lo que son ahora mismo los últimos del grupo. El partido entre españoles y suramericanos se juega a las 4:16 horas (hora española) en el Kai Tak Sports Park de Hong Kong.

En caso de victoria, España se asegura una plaza entre los ocho mejores, que es el principal objetivo con el que parten los pupilos de Paco Hernández en este torneo.

La selección femenina da la cara y se la parten

También con esa meta parten las féminas en este mismo torneo, pero ellas tienen el hándicap de venir desde la previa. Como se preveía, las pupilas de Mariví Ribera cayeron ante Estados Unidos y Francia en la primera jornada de este torneo de Hong Kong de las Series Mundiales de rugby.

El objetivo en estos dos primeros partidos era intentar sacar algún bonus defensivo para tratar de pasar como uno de los mejores terceros a cuartos de final. No ha podido ser y ahora toca sacar el mejor resultado ante Argentina, este sábado, para aspirar a lo máximo que se pueda.

España, no obstante, dio la cara ante selecciones más potentes y, de hecho, fue por delante del tercer mejor combinado de la primera fase de las Series Mundiales, Estados Unidos, gracias a un ensayo de Juana Stella. Sin embargo, las norteamericanas ya le habían dado la vuelta al marcador antes de que acabase la primera mitad (7-14) y acabaron cerrando el encuentro con un 7-24.

Francia no dio opciones en el segundo partido, Alicia Christiaens anotó nada más empezar y las jugadoras galas tomaron una ventaja que les llevó hasta un inalcanzable 0-19 al descanso. En la segunda mitad, dos ensayos de Juana Stella y de Denisse Gortázar permitieron maquillar el marcador hasta el 14-31 final.