Carolina Marín habla claro sobre las secuelas físicas que padece: "Me conformo con poder caminar, para mí eso ya es vida y salud"

La volantista onubense, ya retirada, señala que tal decisión responde a un ejercicio de responsabilidad consigo misma de cara a tener una vida plena y sin limitaciones

No se puede poner una sola coma a la carrera, tesón y voluntad competitiva de Carolina Marín. Siendo una de las leyendas del deporte español (campeona olímpica en Río de Janeiro 2026), la onubense ha señalado en su última comparecencia ante los medios que ha sido dificilísimo optar por la retirada, pero de igual modo tiene claro que es lo mejor para sí misma dadas las secuelas físicas que padece por su carrera como jugadora de bádminton.

"Ha sido una decisión complicada y difícil, pero también muy pensada y meditada. Ha sido difícil, pero es la mejor", comenta en la conferencia de prensa tras un encuentro con niños en el Pabellón Diego Lobato de Huelva, donde comenzó a jugar. Además, ha compartido que intentó llegar en buenas condiciones para competir en el Campeonato de Europa Huelva 2026 que empezó el lunes, donde buscaba poner el broche a su carrera sobre la pista, aunque finalmente no haya podido ser.

"He arriesgado y puesto en peligro la rodilla cuando el año pasado en abril volví a coger la raqueta tras romperme nuevamente la rodilla en París. Desde entonces me he ido controlando mucho y he ido viendo cómo la rodilla respondía tras día... No ha sido una locura total, pero vuelves a poner en peligro tu cuerpo y no sabes cómo va a responder", admite.

Arriesgando hasta el límite

Cuestionada por hasta qué punto ha puesto en peligro su salud, Carolina recalca que hace dos meses, tras pasar de nuevo por el quirófano por un problema de menisco interno, empezó a tener claro que era momento de parar.

"Lo he querido intentar hasta el final, pero era momento de ponerlo todo en una balanza y priorizar la salud, que es lo más importante y lo que va a quedar para el resto de la vida. La realidad es que he exprimido mi cuerpo hasta más allá de lo que podía imaginar, por lo que estoy satisfecha y tranquila", subraya.

Caminar, algo tan sencillo como en duda para Carolina Marín

Respecto a la situación exacta de su rodilla, el propio cirujano le confirmó que tendría limitaciones el resto de su vida y que hay cosas que simplemente no puede hacer. "El cirujano, en la última intervención, me dijo que cuanto menos impacto tengan las rodillas mejor, porque tengo la zona del cartílago muy desgastada. Tengo limitaciones y hay que ser realista. Puedo correr para coger el autobús, pero para actividades aeróbicas es mejor subirse a una bicicleta y evitar el impacto", comenta.

Por último, la onubense habla de las secuelas y el hecho de poder tener una vida saludable de ahora en adelante. "Al final son tres operaciones en la rodilla derecha... He preguntado qué es lo que puedo hacer y lo que no para tener más o menos cuidado. Me conformo con poder caminar, para mí eso ya es vida y salud", finaliza.