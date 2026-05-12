Los tres requerimientos necesarios y obligatorios para ser presidente del Real Madrid

Florentino Pérez convoca elecciones a la presidencia del Real Madrid advirtiendo que se presentará nuevamente a los comicios, pero los requisitos para cualquier candidato son tremendamente exclusivos y reducen muchísimo el círculo de posibles adversarios

Florentino Pérez compareció ante los medios de comunicación en una rueda de prensa en la que descartó por completo su dimisión y anunció la convocatoria de elecciones para la presidencia del Real Madrid, unos comicios a los que se presentará nuevamente acompañado de su junta directiva.

El mandamás del club blanco se expuso ante los periodistas en sala de prensa en un alto grado de crispación, acusando a ciertos sectores de querer apropiarse de la entidad. "No solo no me voy a ir sino que me voy a presentar a unas elecciones porque quiero que el Real Madrid siga siendo de sus socios, voy a defender la institución".

Convoca elecciones y se presenta

"En el Madrid no hay un solo dueño, son los miles de socios que conformamos el club. He tomado la decisión de convocar elecciones porque se ha creado una situación absurda provocada por campañas contra los intereses del Real Madrid y contra mí. Me da vergüenza decirlo pero me han elegido mejor presidente de la historia", aseveró Florentino."Por supuesto que me voy a presentar. Yo me iré cuando alguien me gane las elecciones", ha advertido, visiblemente molesto, asegurando igualmente que él será el último socio en bajarse del barco.

En este sentido, Florentino ha asegurado que convocará elecciones en los próximos 15 días. La gran pregunta en estos momentos es saber cuáles son los requisitos para poder aspirar a ser presidente del Real Madrid. Y es que la presidencia del club blanco no es solo uno de los cargos más influyentes del fútbol mundial, sino también uno de los más exigentes en cuanto a requisitos. Los estatutos del club blanco establecen una serie de condiciones muy estrictas que limitan considerablemente el número de candidatos con opciones reales de presentarse a unas elecciones.

Un aval millonario como filtro principal

El requisito más determinante y también el más restrictivo es el económico. Todo candidato debe presentar un aval bancario equivalente al 15% del presupuesto anual del club. Teniendo en cuenta que el presupuesto actual asciende a 1.248 millones de euros, cualquier aspirante que se precie tendría que aportar 187,2 millones de euros para que los socios puedan elegir su papeleta.Y no solo se trata de reunir ese respaldo financiero. Los estatutos especifican que dicho aval debe estar garantizado exclusivamente con el patrimonio personal del candidato, sin recurrir a terceros. Es decir, quien aspire a la presidencia debe demostrar una solvencia económica extraordinaria y asumir un riesgo patrimonial directo.

Este primer punto actúa como una barrera casi infranqueable, reduciendo el abanico de aspirantes a perfiles con una capacidad financiera muy elevada.

Veinte años de fidelidad como socio

El segundo gran requisito tiene que ver con la vinculación histórica con el club. Para poder presentarse a la presidencia, es obligatorio ser socio del Real Madrid con al menos 20 años de antigüedad ininterrumpida.

No siempre fue así. Antes de 2012, bastaba con diez años, pero el club decidió endurecer esta condición de los estatutos, duplicando el periodo exigido. El objetivo era garantizar que cualquier candidato tuviera un conocimiento profundo de la entidad y una relación consolidada con su masa social. Este requisito refuerza la idea de que el Real Madrid sigue siendo un club de socios, donde la pertenencia y la trayectoria pesan tanto como la capacidad de gestión.

Nacionalidad española obligatoria

El tercer pilar fundamental es la nacionalidad. Para optar al cargo, es imprescindible ser español. Una condición que se introdujo con la intención de preservar el modelo de propiedad del club y evitar la entrada de grandes inversores extranjeros, como ha ocurrido en otros equipos europeos como el Manchester City o el Paris Saint-Germain, controlados por capital extranjero.

Otros condicionantes

Más allá de estos tres grandes requisitos, existen otras condiciones más formales como ser mayor de edad, estar al corriente de las obligaciones como socio, no ejercer cargos en otros clubes y no estar inhabilitado para funciones directivas, entre otros. Una vez superados todos estos filtros, el candidato puede concurrir a las elecciones, donde serán los socios quienes decidan con su voto al nuevo presidente.

Un modelo cerrado y muy selectivo

El sistema del Real Madrid garantiza estabilidad institucional, pero también limita la competencia real. Los requisitos económicos, sociales y legales hacen que muy pocas personas puedan aspirar al cargo con garantías, lo que explica en parte la continuidad de figuras como Florentino Pérez en las últimas décadas.

Ser presidente del Real Madrid no solo implica dirigir uno de los clubes más grandes del mundo sino también cumplir unas condiciones que lo convierten en un desafío reservado a una élite muy concreta.